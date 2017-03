Avec Funds For Good, Pierre-Olivier Beckers veut créer 5.000 emplois

Lorsqu’il quitta Delhaize fin 2013 ans, Pierre-Olivier Beckers avait indiqué vouloir faire trois choses dans sa nouvelle vie: s’engager davantage auprès du mouvement olympique, siéger dans quelques conseils d’administration et soutenir l’entrepreneuriat. Il a tenu parole, en investissant, dans quelques start-ups. Notamment en prenant une participation "importante"dans Funds For Good (FFG), une société créée par Marc Verhaeren, Patrick Somerhausen et Nicolas Crochet, un trio passé par des multinationales comme Procter & Gamble, McKinsey, Unilever ou Wells Fargo.