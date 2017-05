Chef, nos alliés ne veulent pas de répétition…

Ce que vous ne devriez pas savoir...

Quand nos pilotes s’arrachent les cheveux…

La cérémonie d’inauguration du nouveau siège de l’Otan était réglée comme du papier à musique d’un orchestre militaire. Pas un pli, rien ne dépassait, comme un tailleur d’Angela Merkel. En apparence du moins, car en coulisses, c’est une autre histoire.

L’inauguration avait pour point d’orgue le survol jeudi du nouveau site par une vingtaine d’avions de l’Alliance. À leur tête, des pilotes belges parmi les plus chevronnés. Deux jours auparavant, a-t-on appris, ceux-ci s’arrachaient les cheveux car les autres pilotes des pays partenaires de l’Otan ne jugeaient pas nécessaire de s’entraîner au moins une fois au passage aérien. Si certains avions ont bien survolé le pays mercredi, une répétition globale n’eut jamais lieu faute de collaboration des alliés, et l’improvisation a régné.

Cocasse, sachant que c’est un immeuble quasi vide que Donald Trump a inauguré ce jour-là. Et il le restera pendant un certain temps. Le géant de la défense Lockheed Martin, pourtant si proche du Pentagone, ne réussira pas à installer le matériel IT avant… fin 2017.

Les Russes, qui ont un partenariat avec l’Otan, n’auront eux pas de bureau à l’intérieur du nouveau siège. Ils seront installés dans un ancien bâtiment de l’Otan, à 500 mètres de l’entrée du centre de presse… et du pan du mur de Berlin qui décore l’entrée du site de l’Otan. Sur la relique en béton, un grand tag d’époque dit: "Gorbi sieht alles" ("Gorbatchev voit tout"), bien en vue des bureaux des gens du Kremlin. De quoi leur rappeler la raison d’être de l’Otan.

La vraie star du sommet

La vraie star, ce n’était pas Donald Trump mais Justin Trudeau. Pour certains médias du moins. Contrairement au Président américain qui aura, sans grande surprise, snobé les journalistes, le Premier ministre canadien, lui, s’est plié à l’exercice de la conférence de presse. Il aura donc dû traverser le boulevard Léopold III pour se rendre dans les locaux de l’ancien siège de l’Otan où la presse belge et internationale étaient parquées tandis que la cérémonie d’inauguration et la réunion entre dirigeants se passaient en face, au nouveau QG. Et il y a eu du monde à ce point presse, dont beaucoup de femmes. Trudeau a quelques arguments à faire valoir, il est vrai. Le jeune Premier… ministre à peine entré dans la salle de presse, les smartphones ont jailli, certaines allant jusqu’à prendre des selfies pendant que le Canadien évoquait ses priorités budgétaires en matière de Défense et ses relations avec l’Amérique de Trump. Les collègues masculins étaient sous le charme, eux aussi. Enfin, au moins un: le Chinois venu demander un autographe à Trudeau alors qu’il quittait la salle. Il l’a obtenu avec un beau sourire en prime. Voilà qui aura fait quelques jalouses. Et tant pis si le Premier ministre canadien n’a répondu qu’aux questions de la presse canadienne.

Le tabac, c’est tabou…

Le tabac, c’est tabou, on en viendra tous à bout… La rengaine est connue, mais tous n’arrivent pas à s’y tenir, croyez-nous. L’autre jour, dans un des couloirs du Palais de justice de Bruxelles, nous avons eu l’attention attirée par une volute de fumée surgie de nulle part. Alors que nous nous apprêtions à faire sonner l’alerte générale pour faire évacuer tout le Palais, un avocat pénaliste fort fort connu (et non, ce n’est pas Olivier Martins, n’allez pas ajouter cela dans sa coupe déjà bien pleine!), a déplié sa carcasse planquée derrière le mur en question. Un peu penaud de s’être ainsi fait attraper, le fumeur clandestin nous aurait bien demandé de ne pas le balancer. Car bien sûr, le Palais de justice est une zone non-fumeur. Mais ça, à la limite, le pénaliste s’en fiche, mais la guerre que se livrent actuellement les juges et les avocats ne connaît pas de limite. Il y a trois ans, ce même avocat s’était déjà fait choper en train de fumer dans le Palais par un juge d’instruction. Ce dernier avait sorti son calepin et avait infligé une amende de 50 euros au contrevenant. Celui-ci avait dû jurer qu’on ne l’y reprendrait plus. Le tabac, c’est tabou, on en viendra tous à bout… Ou presque.

Le plaisir au travail

Plaisir ou bien-être au travail, tout est une question de nuances. La députée fédérale Fabienne Winckel (PS) a bien fait rire ses collègues mardi après-midi lors des débats de la Commission Affaires sociales de la Chambre. Elle interpellait le ministre de l’Emploi et de l’Économie Kris Peeters (CD&V) sur le plaisir au travail. Un sujet sérieux qui, contrairement à l’idée que l’intitulé peut susciter chez les lecteurs à l’imagination trop riche, vise plutôt le bien-être au travail. Mais en annonçant sa question sur le plaisir au travail en se basant sur une enquête de la société Tempo Team, la députée fédérale socialiste a quelque peu détendu l’atmosphère.

Elle voulait savoir où se situait la Belgique par rapport aux pays scandinaves qui accordent beaucoup d’attention au sujet et où le taux d’emploi des travailleurs âgés est beaucoup plus élevé. Sans perdre son calme, le ministre Peeters a rassuré son interlocutrice en rappelant que la Belgique a fait des efforts en la matière grâce aux mesures visant à augmenter les jours de formation des travailleurs à temps plein et à garantir de bonnes conditions de travail. Il a aussi dit compter sur les Régions qui doivent aussi prendre leurs responsabilités en la matière. Fabienne Winckel a encore suscité quelques sourires quand, dans sa réplique, elle a fait état de la politique d’activation et d’allongement… du temps de carrière. Ah, ces esprits mal tournés dans les travées de la Chambre…

On ne plaisante pas avec les hymnes

Quand Charles Michel doit jouer les démineurs pour trouver une fanfare.

sommet de l’Otan. © VADOT × Qui a vu la fanfare du Belgistan? Ou une variante: mais où est passée la 7e compagnie? Il nous revient, en effet, que le Premier ministre en personne a dû déminer un dossier terriblement épineux le week-end dernier… dénicher une fanfare capable de jouer les hymnes nationaux pour accueillir sur le tarmac de l’aéroport de Bruxelles trois personnalités étrangères à l’occasion du Il fallait donc un orchestre capable de jouer les hymnes nationaux américain (pour Donald Trump), canadien (pour Justin Trudeau) et français (pour Emmanuel Macron) – les trois personnalités que Charles Michel a accueillies en personne à l’aéroport. Problème: c’est à une fanfare militaire que revient cet honneur de jouer les hymnes et, si l’on a bien compris les subtilités militaro-musicales, il n’existe que trois groupes/fanfares capables de souffler la Marseillaise et compagnie dans un tuba. Or (ceci est tout sauf une blague), une fanfare était en "récupération" (forcément souffler dans un tuba, ça épuise), et les deux autres étaient mobilisées… sur des événements extérieurs. Bref, coup de sang du Premier ministre et de ses diplomates qui ont réussi à rapatrier une des fanfares pour le jour J. On ne plaisante pas avec la musique…

