Des décideurs qui savent aussi courir...

Les coulisses de la rédaction.

Bien entendu – si on peut s’exprimer ainsi –, ce qui reste des 20 km de Bruxelles, c’est le dommage auditif subi par Charles Michel lors du signal de départ donné par la princesse Astrid. Les images d’un Premier ministre grimaçant ont fait le tour du monde et ont surtout amplement été détournées sur la toile.

Pas de quoi toutefois perturber nos patrons qui étaient au départ de l’épreuve. Chaque année, L’Echo fouille dans les tréfonds du classement afin d’épingler les performances de nos décideurs. Et dans l’ensemble, ils n’ont pas trop souffert de la chaleur. Vainqueur de ce classement, sans doute non exhaustif, Denis Knoops, patron de Delhaize Belgique. À 52 ans, il a bouclé l’épreuve en un peu moins d’1h31, lui permettant de figurer largement dans les 2.000 premiers, sur un total de 38.000 inscrits et de près de 29.000 "finishers". Il précède l’inoxydable Gilles Samyn (CNP) qui, à 67 ans, continue à aligner les chronos détonants puisqu’il a terminé dans les 4.000 premiers en 1h37. Habituée du bitume bruxellois, Dominique Leroy, CEO de Proximus, a terminé sous les 2 heures, en 1h57. C’est 8 minutes de plus qu’un an plus tôt mais la chaleur a fatigué bien des organismes. Sa CFO Sandrine Dufour a mis plus de temps (2h24) mais semble avoir attrapé le virus transmis par sa patronne. Enfin, le patron de la SRIB, Serge Vilain a, semble-t-il, eu plus de difficultés terminant en 3h51. Mais à 66 ans, l’essentiel n’était-il pas de participer, surtout dans des conditions aussi précaires? Bravo à tous en tout cas.

Une bien "vieille connaissance"

Quand les CEO de la SNCB et d’Infrabel s’arrachent Jean-Pierre Hansen… Nommé président du comité de pilotage du RER, Jean-Pierre Hansen est visiblement un vieil ami pour pas mal de monde. Lors de la présentation officielle de sa nomination par le ministre Bellot,Luc Lallemand, CEO d’Infrabel, a cru bon de préciser (pour se mousser?) que le nouveau "Monsieur RER" était une vieille connaissance. Lorsqu’il a pris la parole, il a d’emblée indiqué qu’il le connaissait bien. Mais c’était sans compter sur la spontanéité de Sophie Dutordoir,la CEO de la SNCB, qui lui a coupé la parole en précisant: "Moi aussi!" Il est vrai que le Fédéral avait fait de l’ancien patron d’Electrabel son commissaire pour accompagner la réforme du groupe SNCB pour sa mutation d’une structure à trois têtes à un groupe à deux entités. Et c’est probablement durant cette mission que Lallemand l’a côtoyé de plus près. Mais Dutordoir connaît depuis plus longtemps encore Hansen. Elle a été sa protégée chez Electrabel. Elle y a gravi les échelons et, après un passage chez Fluxys, a remplacé son mentor en 2009 à la direction générale du groupe. Ceci avant de faire un virage à 180 degrés en démissionnant pour ouvrir une épicerie à Overijse en 2014. Deux ans plus tard, le gouvernement lui a confié les commandes de la SNCB et cette semaine, elle a retrouvé son ancien mentor sur la voie du RER. La boucle est bouclée.

Le Tour, Alain Courtois, Eddy Merckx, Bart De Wever et... les frères Dalton

Les dessous de la venue du Tour à Bruxelles. On ne compte plus le nombre de deals qui ont été conclus dans les tribunes des clubs de football. En voilà un qui mérite qu’on y revienne: il faut remonter à trois ans quand, à la faveur d’un match terriblement ennuyeux du Sporting d’Anderlecht, dans la tribune d’honneur du Parc Astrid, Alain Courtois lance à son voisin de siège: "Dis, Eddy, on ne ferait pas quelque chose pour les 50 ans de ta première victoire sur le Tour de France?" (Phrase prononcée avec un solide accent bruxellois, svp). Et le baron Eddy Merckx de répondre: "Pourquoi pas, mais je ne sais pas si je serai encore là dans trois ans, Alain."

Voilà donc les deux compères anderlechtois lancés dans un projet un peu dingue: ramener le Tour de France pour un départ à Bruxelles. Courtois embarque Yvan Mayeur dans l’aventure. "Faut être certain que le collège suive, ça va coûter cher, on en a pour 5 millions d’euros."

Car les Bruxellois voient grand: ils veulent deux étapes (un contre-la-montre et un départ) pour leur ville. Et tout cela coûte très cher. Mais à la Ville, on sait que les retombées en termes d’image, notamment, avec le Tour de France, valent bien davantage.

Bref, voilà Alain Courtois et Eddy Merckx qui s’en vont défendre le dossier bruxellois auprès de la société du Tour de France. Ils sont reçus par le big boss Christian Prudhomme et ses deux bras droits. "ça va être difficile pour Bruxelles", dit Prudhomme aux Belges. "Non seulement la Vendée est candidate pour le départ de 2019… mais Anvers a déjà introduit son dossier pour 2020". Courtois et Merckx deviennent livides: Bart De Wever les a devancés en présentant la candidature de sa ville au départ du Tour pour fêter les 100 ans de Jeux Olympiques dans sa ville! "Mais, attendez, il me semble que vous dégainez bien vite contre Bruxelles, on dirait les frères Dalton!", leur balance un Alain Courtois visiblement remonté par l’air parisien. Les Bruxellois ne lâchent pas le morceau, nouent des alliances avec les Vendéens – qui acceptent de changer leurs plans –, la maire de Paris Anne Hidalgo donne elle aussi un coup de pouce à la candidature bruxelloise.

Et voilà qu’à la fin de l’année dernière, Prudhomme et ses deux acolytes se retrouvent avec Merckx et Courtois pour déjeuner au Comme chez Soi. À la moitié du repas, ils s’éclipsent et reviennent… habillés en Dalton! Christian Prudhomme est déguisé en Averell Dalton au milieu du restaurant étoilé. "Les gens n’en revenaient pas", sourit un témoin de la scène. L’affaire est donc dans le sac: le Tour de France 2019 sera bel et bien bruxellois. Reste encore à déterminer la boucle de 170 kilomètres que le Tour va effectuer au départ de Bruxelles… Aux dernières nouvelles, Charleroi avait la cote… Mais peut-être y aura-t-il un lot de consolation pour Anvers?

Pas de KO au Knokke Out

Une séparation en bons termes. Voici un mois et demi, on vous narrait l’ascension du groupe Knokke Out, actif dans l’événementiel et le team building. Son cofondateur, Nicolas Lhoist, se voit aujourd’hui contraint d’assister au départ de celui qui était rapidement devenu son associé, Benoît Haenecour. Cet ancien de GSK a décidé de se distancier du monde de l’événement et des boîtes de nuit pour se lancer dans un créneau moins tape-à-l’œil: le développement durable et l’environnement. "Cela fait longtemps que j’ai ce désir en moi de m’impliquer dans ce secteur en plein développement", nous indique-t-il tout en reconnaissant ne pas savoir encore très précisément quel sera son projet: "Il y a beaucoup de start-ups et d’incubateurs actifs dans ce secteur, il y a plein de choses à faire."

Benoît Haenecour, qui s’occupait de la gestion du Knokke Out au jour le jour, restera encore actif au sein du groupe quelques mois, le temps de passer la main à son successeur. La question de la reprise de ses parts n’est par contre pas encore tranchée. Cette décision n’a pas mis Nicolas Lhoist… knock-out: "Tout se passe de manière correcte, Benoît reste un ami, il a même été témoin à mon mariage!", réagit-il. Allez, on a connu séparation plus douloureuse.

Relance montoise avec le "jardinier" Eric Domb

Le "jardinier" Eric Domb, tel qu’il aime parfois se présenter, était l’invité d’honneur cette semaine pour la relance, dans les salons d’un grand hôtel "hollandais" de Mons, de l’antenne hennuyère du Cercle de Wallonie, qui auparavant se réunissait au château de Belœil.

En effet, une méchante bisbrouille avec le dernier prince de Ligne (Michel pour les intimes) a mis fin précipitamment au contrat qui liait le Cercle à…. "mon cher Belœil" comme le répétait à l’envi Charles-Joseph de Ligne, le plus illustre de cette noble lignée.

S’adressant à une large assemblée d’entrepreneurs massés au pied de l’interminable chantier de la gare dite "Calatrava" (plus aucune date crédible d’ouverture n’est annoncée!), Eric Domb a démontré que ni le QI ni l’intelligence – "il ne faut pas un QI très développé pour faire des études de droit" (sic) – ne sont indispensables pour entreprendre et (éventuellement) réussir.

La recette clé du patron-fondateur de Pairi Daiza: la passion et la "quête de sens" alliées à la recherche de beauté parce que, citant in fine Victor Hugo, "là où la beauté n’est pas, il n’y a rien"!

Pierre Rion, le président du Cercle, ne pouvait sans doute espérer mieux pour ce coup d’envoi montois.