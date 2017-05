Flambée des incapacités de travail

Depuis 2006, on compte 150.000 travailleurs de plus se retrouvant en incapacité de travail de plus d’un an. Une hausse de 70% en dix ans. Les maladies mentales (dépression, burn out,…) viennent en tête des incapacités de travail, suivies par les problèmes locomoteurs (mal de dos,…), les maladies du système nerveux et les cancers.