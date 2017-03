Juncker, ce vieux briscard qui prend tout le monde de vitesse

Quand Juncker coiffe tout le monde au poteau/Un CEO qui dame le pion aux journalistes/Qui veut rencontrer Charles Michel?/Les intérêts d'un vrai manager?/Vous avez dit "taxe des millionnaires"? /Une Rolls n'est pas l'autre/Shakespeare à la rescousse.

Un "vieux briscard"…

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a publié mercredi un livre blanc sur l’avenir de l’Union européenne. "Son" livre blanc et "sa" vision de l’Europe du futur, en réalité. Car après coup, il apparaît que le document a été écrit par quelques personnes, dont le président lui-même et son chef de cabinet Martin Selmayr. Très attendu, il est présenté comme une solution pour sortir l’UE par le haut après l’annonce du Brexit et la montée de l’europhobie. Il comporte cinq scénarios, une approche classique de bonne facture, mais avec une direction politique improbable. Il renvoie, en outre, la patate chaude aux Etats européens.

Le "teasing" fut soigné et les journalistes tenus en haleine. Le hic, c’est que la gestation du livre blanc s’est déroulée plus vite que prévu, au grand dam de certains commissaires européens qui s’attendaient à un exercice collectif. La publication était en réalité prévue le 8 mars ou avant le sommet de Rome du 25 mars. Les Pays-Bas avaient même insisté pour qu’il sorte après leurs élections du 15 mars afin que le débat ne soit pas récupéré par l’extrême droite.

Le "grand timonier", en vieux briscard de la politique européenne, a coiffé tout le monde au poteau. La semaine du 20 février, Jean-Claude Juncker annonce aux 28 commissaires que c’est pour le 1er mars. Les chefs de cabinet se réunissent à la mer la semaine précédente pour discuter du contenu. Mais à ce moment-là, le livre blanc est déjà au service de traduction. Le 28 février, les commissaires sont réunis pour l’approuver les yeux fermés. Le lendemain, le livre blanc est présenté au Parlement. Seuls Berlin et Paris ont eu le temps de s’exprimer dans l’aventure.

La Commission européenne affirme que tous les citoyens européens, même "le plus modeste", auront tous leur mot à dire sur le livre blanc. On ose la croire.

Le brio de Brito

"La Belgique est un important marché pour nous…" Carlos brito qui ne répond pas aux questions sur l’évolution du marché de la bière en belgique…

Alors qu’au début de sa carrière, il semblait ne guère goûter les conférences de presse, Carlos Brito est aujourd’hui passé maître dans l’art de damer le pion aux journalistes. Lors de la séance de questions-réponses qui a suivi la présentation des résultats 2016 aux médias, le CEO du brasseur AB InBev a ainsi esquivé tour à tour avec brio la question sur l’évolution du marché belge de la bière et celle sur l’avenir de son partenariat avec le groupe Castel en Afrique. Alors qu’un journaliste voulait savoir si le marché belge avait encore reculé l’an dernier, Carlos Brito lui a répondu en brodant sur l’importance du pays pour le groupe: "C’est un important marché pour nous, on continue d’y investir dans la production, dont 60% partent à l’exportation…" Même topo quand un autre reporter a voulu savoir si AB InBev était prêt à anticiper sur la succession à venir à la tête du groupe Castel, un important partenaire de SABMiller en Afrique dont le fondateur et patron a 91 ans: en guise de réponse, le CEO s’est lancé dans un discours sur le grand potentiel du marché africain de la bière et l’enthousiasme qu’il suscite au sein du groupe. Tout cela avec le sourire, avant de passer la parole à d’autres journalistes. Langue de bois (de boisson) ou communication maîtrisée? On vous laisse choisir.

Les amis de vos amis…

Le Cercle Chapel à Waterloo annonce sur son site pour ce mardi 7 mars à midi un déjeuner-conférence de Charles Michel. Seul problème, il n’y aurait que 25 inscrits, car le cercle n’aurait pas envoyé d’invitation, apprend-on en coulisses. L’éventualité d’une salle trop clairsemée a donc incité le cercle à rameuter certains membres afin qu’ils invitent toutes leurs connaissance. Et si ces mêmes connaissances veulent inviter leurs clients et propres connaissances, pas de problème, le but est d’atteindre 80 participants. Allez, encore quelques efforts et le compte sera bon… On n’ose quand même pas imaginer que notre Premier ministre n’est plus capable d’attirer les foules dans sa belle province du "Béwé".

Wathelet Management et Cie…

L’ancien ministre cdH de l’Intérieur Melchior Wathelet songe à ses intérêts, ce qui est bien naturel. On sait que l’homme a pris voici deux ans la direction de la société d’informatique médicale Xperthis, filiale du groupe NRB (Ethias). À l’époque, il avait été nommé président de cette société anonyme ainsi que de Xperthis Group SA en tant que personne physique. Ce qu’on sait moins, c’est qu’il a fait modifier cette situation à la mi-2016. En juin de cette année, en effet, les conseils d’administration des deux sociétés ont accepté sa démission en tant que personne physique, avant de le renommer via la SPRL Melchior Wathelet. Autrement dit, l’ancien responsable politique a fait monter au créneau sa société de management. Histoire, selon toute vraisemblance, d’être moins imposé sur ses rémunérations. De bonne guerre, puisque c’est permis? Si l’on veut, sauf que de la part d’un ancien ministre fédéral, cela ne fait pas très civique. Disons pas très "citoyen". Si l’on était mauvaise langue, on rappellerait au passage qu’outre Ethias, Nethys (Publifin) fait aussi partie des actionnaires de NRB, maison mère de Xperthis. Mais comme on ne l’est pas (mauvaise…), on n’en tirera aucune conclusion.

Débat enflammé

Parler de taxes et d’impôts, cela donne souvent lieu à des échanges enflammés entre interlocuteurs. La "taxe sur les millionnaires", que défend le PTB, n’a pas fait exception. Dans nos colonnes, l’économiste Bruno Colmant a consacré récemment une de ses chroniques fiscales à cette taxe car il estimait que le débat était mal posé sur la question. Dans un débat, en principe, on argumente autour des idées. Mais la chronique de Bruno Colmant a donné lieu à des échanges enflammés, avec au passage des attaques "ad hominem", notamment sur son blog. Le membre de Degroof Petercam dit avoir été surpris par la virulence des échanges. Taxe et millionnaires, deux mots qui ne vont pas très bien ensemble…

Il y a Rolls-Royce et Rolls-Royce…

Non, Rolls-Royce, la filiale de BMW, ne doit pas payer une amende record de plus de 600 millions de livres. Non, Rolls-Royce n’a pas perdu plus de 4 milliards de livres l’année passée. C’est ce qu’a déclaré la société dans un récent communiqué. Plusieurs médias internationaux ont en effet confondu Rolls-Royce Motor Cars, le producteur de voitures de luxe et Rolls-Royce plc, le motoriste britannique spécialisé dans les moteurs d’avions, de bateaux et certaines applications terrestres. Le scandale concerne cette deuxième société qui est totalement indépendante de la filiale de BMW. Rolls-Royce Motors Cars va de son côté très bien avec 4.011 voitures vendues en 2016, soit une hausse de 6%, merci pour elle! Que les journalistes arrêtent dès lors d’illustrer des articles concernant des pertes et des amendes pour faits de corruption avec de belles voitures…

Beaucoup de bruit pour rien.

Citer Shakespeare au beau milieu d’un colloque intitulé fort académiquement "L’emploi des seniors en Belgique, quelles politiques pour quels effets?", il faut le faire.

Cette performance est le fait de Frank Vandenbroucke, tête d’affiche d’un récent colloque et (surtout) président du Conseil académique en matière de pensions, un centre d’expertise mis sur pied par le ministre fédéral des Pensions, Daniel Bacquelaine. Lequel doit s’en mordre les doigts puisque le Conseil académique qu’il a enfanté (dans la douleur, alors qu’il est mésothérapeute) s’est empressé de critiquer une de ses premières décisions, la suppression du bonus en matière de pension.

Frank Vandenbroucke en a remis une couche lors du colloque: "C’était une très mauvaise décision. Une décision très facile aussi puisqu’elle ne touchait personne, elle pénalisait l’avenir." Et comme on sait, l’avenir n’est pas du genre à monter sur les barricades. Il fallait le maintenir, ce bonus en matière de pension? Réponse de Frank Vandenbroucke: "Oui. Et l’accompagner d’un malus."

Le Belge part encore trop tôt à la retraite. Plus tard qu’il y a dix ans, mais toujours trop tôt. La comparaison avec l’Allemagne et les Pays-Bas est criante: 71% des hommes de plus de 55 ans y sont au boulot contre un peu moins de 49% chez nous. Où quelques inconscients prétendent que grâce au Pacte générationnel, on a pu augmenter de 30% les plus de 55 ans au travail. Oui, mais en partant de 36% pour arriver à 49, waouaww! Bref, le Pacte générationnel, c’était, comme dirait Sir William, "much ado about nothing", beaucoup de bruit pour rien. Les universitaires présents se sont contentés de dire que ses effets étant peu significatifs, ils ne pouvaient exclure qu’ils soient de zéro. Qu’en termes exquis ces choses-là sont dites…