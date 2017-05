"L'élection de Le Pen aurait des conséquences désastreuses"

La victoire du Front national? Improbable, estime le grand argentier. Qui prévient tout de même: si l'impossible devait se produire, cela jetterait l'Union européenne et la zone euro dans une période de troubles. Et aurait des répercussions sur le dossier Dexia.

La vie d’un ministre des Finances est rarement un long fleuve tranquille. Cette semaine-ci aura quand même été un peu plus sportive que la moyenne de ses consoeurs, pour Johan Van Overtveltd (N-VA). Parti à Londres mardi pour y causer Brexit, revenu dare-dare au pays pour finaliser ce qui est pour l’heure une des opérations boursières de l’année. La vente de 31,2 millions de titres BNP Paribas, "hérité" de la crise financière et de la débâcle de Fortis.

L’élection présidentielle française – enfin, Marie Le Pen – a-t-elle pesé sur la décision de vendre, ou le timing?

Les marchés ont été sondés avant l’opération. Qu’il s’agisse de Trump, du Brexit, ou de l’inconnue Le Pen, les marchés absorbent tout cela. Cela a donc joué, mais de manière indirecte.

Quelles conséquences pourraient avoir l’élection de Marine Le Pen?

Pour qu’elle passe, il faudrait que ses opposants restent massivement chez eux ce jour-là, parce qu’il fait beau ou que sais-je. Cela me semble aberrant. Mais si jamais l’impossible devait se produire, d’un point de vue financier, cela entraînerait des conséquences désastreuses. A court terme, parce que sur le long terme, elle sera contrainte de travailler avec le parlement français. Mais à court terme! Cela plongerait la zone euro et l’Union européenne, qui est déjà sous pression, dans une période de troubles. Et aurait des répercussions sur le dossier Dexia, notamment. Parce que des questions commenceraient à se poser sur la valeur des garanties assurées par l’Etat français.

Puisque l’on parle France: que pensez-vous d’Emmanuel Macron?

Il existe quelques doutes sur ce qu’il représente vraiment. Personne ne peut nier qu’il sort de l’école PS et provient de l’entourage de Monsieur Hollande, dont la politique économique s’est avérée désastreuse. Mais ce qu’il met sur la table en matière de politique budgétaire et économique est nettement plus proche de la politique menée par notre gouvernement, ou de ce que fait le gouvernement allemand. Enfin, il faudra également voir comment il va réussir à composer sa majorité.

