Le recouvrement de l'ONSS a mis le feu chez les huissiers

L’octroi de la concession de recouvrement des créances de l’ONSS à une société privée a mis le feu aux poudres chez les huissiers de justice. Des études d’huissiers, la chambre d’arrondissement de Bruxelles (soit environ 1/5 des huissiers de Belgique) et un soumissionnaire ayant échoué ont introduit des recours en justice. Les huissiers de justice dénoncent la perte de leur indépendance et la privatisation de tout un pan du recouvrement. Ils craignent que cette façon de procéder ouvre la voie à d’autres services. Du côté de la Chambre nationale des huissiers, on assure que 92% des huissiers ont souscrit au nouveau modèle.