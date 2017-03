Les coulisses de la rédaction

Un public trié sur le volet lors d'une passation de pouvoir / Humour et élégance wallonne / Comme un cordonnier mal chaussé / Du pain sur la planche chez bpost / Le tête-à-tête surprenant entre Marie-Christine Marghem et Jean-Marc Nollet… /Ambiance explosive/

Passation de flambeau à la SNCB. Le jour où il quittait officiellement ses fonctions de CEO de la SNCB, Jo Cornu a réuni quelques fidèles à l’hôtel Pullman, près de la gare du Midi, pour un pot de départ lundi soir. C’était aussi l’occasion de passer le flambeau à Sophie Dutordoir qui était présente (elle prenait officiellement ses fonctions le lendemain, le 7 mars). Et selon nos informations, le désormais ex-patron de l’entreprise ferroviaire n’avait pas envie de voir certaines têtes à sa fête. "On a respecté son souhait", nous glisse ironiquement un participant à la manifestation. Les journalistes n’étaient pas admis. Tout le conseil d’administration (CA) était convié ainsi que son prédécesseur Marc Descheemaecker, mais celui-ci a préféré assister à la "première" d’un film. On ne peut pas dire que les deux ex-CEO sont les meilleurs amis du monde. En congé, Luc Lallemand, CEO du gestionnaire d’infrastructure, était absent, mais des membres de son comité de direction l’ont bien représenté. Devant la cinquantaine d’invités, le président du CA, Jean-Claude Fontinoy, a salué le travail réalisé par Jo Cornu (ralentissement de la dette, amélioration de la ponctualité, etc.), mais il a aussi observé que Jo Cornu et lui n’étaient pas toujours sur la même voie. Le ministre François Bellot a mis en avant les défis que la nouvelle patronne Sophie Dutordoir devra relever à la tête de la SNCB, notamment dans l’amélioration de la qualité du service (être à l’écoute des voyageurs, augmenter la ponctualité, etc.). Par deux fois, elle aurait crié "Je reste", indiquant par cet enthousiasme que l’enjeu ne lui faisait nullement peur et qu’elle est désormais accrochée aux commandes.

Au niveau de sa rémunération, Sophie Dutordoir n’aura pas les mêmes faveurs que Jo Cornu. Le salaire de celui-ci (soit 290.000 euros brut annuels indexés) n’était en rien conditionné à une quelconque amélioration des performances de l’entreprise. L’ex-patronne d’Electrabel aura un fixe (230.000 euros indexés), mais elle devra réaliser des objectifs de performance pour toucher le maximum de la part variable de sa rémunération (60.000 euros). Reste à savoir maintenant si Sophie Dutordoir organisera un pot d’arrivée…

Prix du fair-play. Voici deux semaines, les "coulisses" égratignaient l’Awex et sa patronne, pour avoir lancé des d’ateliers "tricots" et "crochets". Dans un courrier, Pascale Delcomminette invitait, deux fois par mois, le vendredi, entre 12 et 14h, pendant leurs heures de travail, les fonctionnaires "débutants et expérimentés" (en tricot et crochet) à jouer des aiguilles dans un esprit de "team building"… Nous devons aujourd’hui le constater: ils ne se débrouillent pas trop mal. Mardi dernier, un bel emballage bleu et enrubanné a atterri à la rédaction de L’Echo; le paquet renfermait une splendide écharpe à grosses mailles de laine, ayant des airs de "fait main", arborant le logo de l’institution publique (cinq boules en forme de W). Un présent venu tout droit du bureau de l’administratrice générale en personne comme en témoignait ce petit mot l’accompagnant: "(…) toujours à disposition pour parler de développement international, de coopération, d’exportation et d’investissements étrangers." Voici Madame Delcomminette donc prête pour les ateliers humour. Un humour, doublé d’une élégance, que l’on ne peut que saluer et qui, écharpe nouée autour du cou, nous a bien fait rire…

Câble non connecté. Tenter de se connecter au wi-fi d’un lieu public, sans y parvenir. Tout le monde a déjà vécu l’expérience. C’est un phénomène qui n’étonne plus personne tant le problème est récurrent. Une étude le confirmait d’ailleurs récemment: 45% des tentatives de connexion échouent sans autre forme de procès. Bien. Dès lors, quand nous avons reçu un e-mail signalant que le wi-fi de l’événement auquel nous étions invités pourrait être lent, nous aurions dû ne pas être surpris. Oui, mais… là où le bât blesse, c’est que l’événement en question, c’est le Cable Congress, un événement de deux jours dans le centre de Bruxelles où se côtoient les grands noms et les opérateurs innovants du câble. L’ironie est parfaite. C’est là, que l’on repense à l’adage du cordonnier mal chaussé…

40 millions pour Lagardère… En novembre 2016, bpost a finalisé l’acquisition de Lagardère Travel Retail Belgium auprès du groupe français Lagardère. Le paquet comprend les chaînes de librairies Press Shop et Relay, le spécialiste de la distribution de journaux et magazines AMP, les points de vente Hello8 et Hubitz, ainsi que le réseau de points de retrait de paquets Kariboo!.

Jusqu’à présent, bpost avait gardé secret le montant de la transaction. Mais si l’on examine dans le détail ses comptes 2016, publiés ce mercredi, on découvrira que le sociétaire de l’indice Bel 20 a payé environ 80 millions d’euros pour le tout, moins une quarantaine de millions de cash qui se trouvait dans les entreprises reprises, soit un montant net de 39,9 millions d’euros. Un petit 40 millions qui a pris la direction de la rue de Presbourg à Paris, siège de Lagardère. Ce n’est a priori pas cher payé pour un tel ensemble, sauf qu’il ne s’agit pas là de sa valeur d’entreprise, qui doit être sensiblement plus élevée. Rappelons à ce propos qu’en mai 2016, les analystes de Jefferies International avaient tablé sur une valeur égale à cinq fois l’Ebitda de la cible, soit environ 75 millions. Il est vrai que sur le plan des résultats, la direction de bpost ambitionne de faire mieux que les précédents propriétaires. Auparavant, toutefois, il faudra repositionner les magasins, y réinvestir et analyser les synergies possibles du côté des AMP. Du pain sur la planche pour l’équipe pilotée par Koen Van Gerven…

Quand Marie-Christine Marghem et Jean-Marc Nollet passaient le 14 février ensemble… Séance surréaliste de la commission de l’Économie et de la Politique scientifique de la Chambre des représentants. Cela remonte au 14 février dernier. À l’heure où les amoureux se demandaient ce que leur réservait leur moitié, le député fédéral Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen) et la ministre de l’Énergie Marie-Christine Marghem (MR) terminaient la séance à deux. En effet, le président de ladite commission, le PS Jean-Marc Delizée, n’ayant pas le don d’ubiquité, devait se rendre à une autre séance (commission des Affaires sociales). Vers 16h, il a donc confié la direction des débats à l’élu écologiste, principal contradicteur de la ministre de l’Énergie notamment sur les questions du nucléaire. Le voilà donc président de la séance et en même temps appelé à poser les questions…

Visualisez un peu la scène. Jean-Marc Nollet (président): "Monsieur le député, vous avez la parole".

Jean-Marc Nollet (sous sa casquette verte de député): "Merci Monsieur le président". Surprenant, non?

Un peu auparavant, à l’issue de la réponse de la ministre Marghem à la question du député Nollet sur les 275 fermetures de postes décidées par Electrabel, le président Delizée avait clôturé les échanges verbaux comme ceci: "J’observe, sur cette première question, que les préliminaires sont brefs, mais que les échanges sont longs. L’incident est clos." À ce moment-là, il y avait encore d’autres députés dans la salle (Egbert Lachaert, Kristof Calvo, Karine Lalieux…). Mais la salle s’est progressivement vidée pour ne laisser que le président Delizée, la ministre Marghem et le député Nollet. Avant de quitter les lieux, le président Delizée s’adresse ainsi au député écologiste: "Monsieur Nollet, puis-je vous demander de vous auto-présider avec discipline, le temps que je me rende en Affaires sociales? Je vous avais promis un tête-à-tête." Le député Nollet a encore cinq questions à poser sur Electrabel, l’Ondraf, etc. Sur base du compte rendu intégral de la séance, on assiste alors à une discussion pratiquement à bâtons rompus. Sur la question de l’évolution des projets en termes de stockage et de gestion de la demande, Jean-Marc Nollet conclut après l’échange: "Je ne vais pas polémiquer inutilement." Et la ministre Marghem de répondre: "Moi non plus." Tout est dit. La séance est levée à 16h51…

À propos du travail de mémoire. Cela a chauffé mercredi lors de la réunion de la commission Défense de la Chambre. Les parlementaires débattaient de la création du "War Heritage Institute", le parastatal qui va chapeauter le Musée de l’Armée et sera chargé du devoir de mémoire des conflits impliquant les Belges. La députée Julie Fernandez Fernandez (PS) a une nouvelle fois attaqué avec virulence (et une certaine dose de mauvaise foi…) le ministre de la Défense sur ce sujet, l’accusant de vouloir régionaliser une partie des collections du Musée. L’élue liégeoise a également décoché certaines de ses flèches en direction du MR, estimant que le parti réformateur était "en train de réaliser un des rêves de la N-VA: liquider le patrimoine national". Une charge qui a fait sortir de ses gonds le député de Mons Richard Miller (MR), qui n’a pu s’empêcher de lâcher que "si un groupe avait besoin d’un travail de mémoire, c’est bien le PS. Quel est le bilan du PS dans ce dossier, alors que vous avez eu la Défense pendant des années?" a-t-il rétorqué. Même le député Wouter De Vriendt (Groen-Ecolo) s’est dit surpris par l’intervention de sa collègue socialiste, alors que le Musée avait été selon lui, "mal géré par un directeur socialiste".