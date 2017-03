Quand les Chinois aiment (trop) les Belges

Deux économistes que la Chine nous envie/Mais où étaient donc passés les ministres wallons et bruxellois?/Sur des voies différentes/Ne pas confondre Sophie Dudortoir et Sophie Dutordoir/Toge ou pas toge, that's the question/Réflexions technologiques.

Les Chinois aiment les Belges

La Chine nous a déjà "pris" notre Diable Rouge, Axel Witsel, qui y joue depuis quelques semaines dans le championnat local, tout en essayant au passage d’y développer les activités de la firme LindSky Aviation dont il est actionnaire.

Cette fois, ce sont nos économistes qui sont convoités par l’Empire du Milieu. C’est la deuxième fois que Bruno Colmant (Degroof Petercam) et Sylviane Delcuve (BNP Paribas Fortis) apparaissent sur les écrans de CGTN-News (China Global Television Network), une sorte de CNN chinois. Ils y ont été interrogés sur la zone euro et la politique de la Banque centrale européenne. Qui sait, la troisième fois, on va peut-être les retrouver devant la Bourse de Shanghai ou la Grande Muraille? Sans qu’on le sache, Bruno Colmant et Sylviane Delcuve sont peut-être déjà devenus de véritables stars en Chine, le pays aux 1,3 milliard de téléspectateurs potentiels (ça fait rêver, non?). On y vend peut-être même des t-shirts à leur effigie. C’est sûr, Axel Witsel n’a qu’à bien se tenir…

Absence remarquée

Du beau monde s’était déplacé pour la remise, mardi soir, du prix de l’Organisation publique de l’année. Un concours organisé par EY et auquel L’Echo est associé. Parmi ce beau monde, une solide brochette de politiques. Des fédéraux bien sûr, dont le vice-Premier Jan Jambon (N-VA), le ministre de la Fonction publique Steven Vandeput (N-VA), le ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA, encore), la ministre du Budget Sophie Wilmès (MR), le ministre des PME Willy Borsus (MR). Au niveau régional, un ministre flamand en la personne de Ben Weyts (N-VA, décidément).

Pas de trace en revanche d’un ministre régional wallon ou bruxellois… Et ce alors que le prix régional est allé à une organisation wallonne, en l’occurrence le CHU UCL Namur, une structure hospitalière née de la fusion de la clinique de Mont Godinne et de la clinique Sainte-Elisabeth à Namur. Il a fallu se rabattre sur la chef de cabinet du ministre wallon Maxime Prévot, Anne Boucquiau, pour la remise du prix. Un peu pingre quand même… À croire que, tétanisés par le scandale Publifin, les politiques wallons fuient tout ce qui se rapporte de près ou de loin au secteur public.

Quand MR et N-VA ne sont pas sur la même voie à propos de la SNCB

"Madame Dutordoir, la Flandre vient de dire non à votre plan de transport. Et quand la Flandre dit non, le gouvernement fédéral dit non." le député laurent devin (PS) après une intervention de la n-VA

Visiblement, MR et N-VA n’ont pas entendu (ou n’ont pas compris) la même chose lors de la présentation mardi des grandes lignes du nouveau plan de transport 2017 de la SNCB. En effet, après l’exposé de la nouvelle CEO, Sophie Dutordoir, en commission Infrastructures de la Chambre, la députée Inez De Coninck (N-VA) a été la première à prendre la parole. Elle s’est réjouie de la nomination d’une femme comme CEO et a salué son exposé en relevant des éléments positifs (augmentation de la vitesse commerciale qui va passer en moyenne de 75 km/h à 77,2 km/h, diversification de l’offre du week-end, etc.). Mais à la surprise générale, elle a estimé que l’augmentation de l’offre ne profite pas assez à la Flandre, alors que de l’avis général, le nord du pays est bien servi. Dans la foulée, elle s’est demandée pourquoi la nouvelle CEO n’a pas pensé à l’élaboration de plans de transport régionaux! Or, implicitement, cette demande ouvre la voie à une régionalisation de l’entreprise ferroviaire. Son collègue Laurent Devin (PS) n’en a pas cru ses oreilles! "Madame Dutordoir, la Flandre vient de dire non à votre plan de transport. Et quand la Flandre dit non, le gouvernement (fédéral, NDLR) dit non. Elle vous dit que votre plan ne vaut pas tripette", a ironisé l’élu socialiste, également bourgmestre de Binche.

Ex-bourgmestre de Braine-le-Comte, le député Jean-Jacques Flahaut (MR) a plutôt apprécié de son côté les orientations de Sophie Dutordoir. "Votre plan est équilibré", a-t-il dit, saluant notamment l’attention portée aux étudiants avec une augmentation de l’offre le dimanche.

N-VA et MR étant dans la majorité fédérale, on imagine les débats qui auront lieu entre les ministres quand François Bellot (MR), ministre de tutelle de la SNCB, ira défendre le nouveau plan de transport de la SNCB devant ses pairs du gouvernement fédéral.

Quand les services de la Chambre pensent que c’est Sophie Dudortoir qui dirige la SNCB

Les services de la Chambre ont fait fort pour cette première intervention mardi de la nouvelle patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir, devant les députés de la commission Infrastructure. Venue exposer les grandes lignes du nouveau plan de transport 2017, quelle ne fut sa surprise et celle des députés en découvrant que "les petites mains" de la haute assemblée l’ont rebaptisée Sophie… Dudortoir. Il a suffi d’une inversion de deux lettres de la part des services de la Chambre pour dénaturer le nom de la nouvelle CEO de la SNCB et faire de l’humour malgré eux. Une erreur dans la plaquette d’identification posée devant les invités que le député Jean-Jacques Flahaut (MR) a gentiment relevé dans son intervention. Il y a fort à parier que ce n’est pas la première fois que Sophie Dutordoir est confrontée à cette légère méprise qui l’a d’ailleurs fait sourire.

Histoire de toges

La relation est encore un fifrelin tendue entre le conseil de l’ordre des avocats et les avocats chargés de la défense juridique de première ligne (les Bajistes, pour Bureau d’Aide Juridique). Récemment, les avocats du Syndicat des avocats pour la démocratie (SAD) ont manifesté devant le cabinet du ministre de la Justice afin de faire connaître leurs revendications en matière de financement de cette aide juridique de première ligne. Le fait que ces avocats aient manifesté en toge a visiblement dérangé un membre du conseil de l’ordre qui a fait savoir qu’une telle manière de faire tendait à donner l’impression que la manifestation en question (on ne parle pas de métallos qui cassent tout sur leur passage) exprimait la position de l’ensemble du barreau, ce qui n’est pas le cas. Alors, toge ou pas toge pour les avocats qui manifestent? Ou toge uniquement quand l’ordre appuie le mouvement? Question trop délicate à trancher, a estimé le conseil de l’ordre qui a précisé que la compétence d’autoriser ou non le port de la toge appartient au bâtonnier.

Et sous la toge, que se passe-t-il?

Au cours d’une récente réunion du conseil de l’ordre, il a également été question du harcèlement sexuel au barreau, une question jugée très préoccupante, précise le conseil de l’ordre dans le compte rendu de sa réunion. Les deux avocats venus présenter le projet du carrefour des stagiaires intitulé "Mate pas sous ma toge" ont été écoutés, mais n’ont pas remporté les suffrages. D’abord, parce que des procédures légales existent et que le projet en question prévoyait, entre autres, la présence d’un magistrat, ce qui n’est pas le meilleur moyen de "libérer la parole", ont estimé les avocats, rappelant au passage que le barreau n’a pas besoin d’un magistrat pour être crédible.

Tout a changé, vraiment?

Depuis l’époque où l’on suivait le JT en lisant le journal à celle où l’on regarde Netflix tout en consultant son smartphone, "tout a changé, mais rien n’a changé", dixit Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF. Tout a changé parce que la technologie a évolué à une vitesse folle, mais dans le même temps, rien n’a changé parce que le désir de s’informer et de partager est toujours présent un demi-siècle plus tard. Une aubaine pour la vénérable maison qu’il dirige et dont les origines remontent aux années 30. C’est pourquoi, à l’occasion d’un lunch de la Belgian Marketing and Management Association (BMMA) qui se tenait mardi aux Jeux d’Hiver, Jean-Paul Philippot n’a pas manqué de plaisanter sur l’absence, quelques semaines plus tôt, de l’un des pionniers de l’internet en Belgique pour cause de… vents violents dans le bois de la Cambre. L’ironie du sort pour le cofondateur d’Emakina, Brice Le Blévennec. Le patron du service audiovisuel public ne l’a pas loupé, lançant en guise de boutade: "L’image de Brice emporté par la bourrasque me plaît assez." Inutile de préciser que la salle n’a pas manqué d’esquisser un sourire.

On n’est jamais assez prudent

Nicolas Vadot, dessinateur de L’Echo et du Vif/L’Express, a reçu récemment au Quai d’Orsay à Paris un prix lors de la cinquième édition des "Trophées des Français de l’étranger". Sur les sept lauréats, six étaient présents à Paris. Seule la gagnante du prix du "meilleur entrepreneur" manquait à l’appel. Virginie Simon, créatrice d’une start-up à San Francisco, où elle vit depuis 2014, est en procédure de renouvellement de sa carte verte. Compte tenu des mesures du nouveau président américain en place, elle pouvait sortir du pays, mais risquait de ne pas pouvoir rentrer à la maison. Elle a donc reçu son prix via Skype. Une situation regrettable, même si on dit merci à ces nouvelles technologies qui nous rapprochent.

Publifin à Cannes, avec sa "guest star"

Lors du Mipim, le plus important salon au monde des professionnels de l’immobilier, qui se déroulait à Cannes toute la semaine dernière, les nombreux Belges présents gardaient un œil rivé, via smartphone, sur la saga Publifin. Et certains commentaient sarcastiquement l’absence – ou la présence plus raccourcie et discrète que d’habitude — de la plupart des politiques wallons coutumiers de la Croisette à pareille époque les autres années. D’autres évoquaient la venue de Stéphane Moreau, habitué des dernières éditions. Allait-il oser se montrer vu les circonstances? Jeudi soir, la nouvelle fusait: comme le loup dans la forêt ardennaise, il a été aperçu par des témoins directs lors d’un événement organisé par Georges Moury, dans les alentours de Cannes. Plus tard, les participants à la Belgian Night, certains médusés, ont pu le croiser sur le coup de minuit. Et hier vendredi, vers midi, d’autres ont pu l’apercevoir à l’aéroport de Nice.