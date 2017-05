Les plans de De Wever pour arriver au confédéralisme

Le président de la N-VA entend d'abord actionner le levier socio-économique où la Flandre joue les premiers rôles au Fédéral. Le but est ainsi de pousser les partis francophones à demander une réforme de l'Etat. Bart De Wever compte de la sorte bénéficier de la majorité spéciale, soit deux tiers plus la majorité dans chaque groupe linguistique, condition sine qua non pour concrétiser le confédéralisme à la sauce N-VA. Son plan est expliqué noir sur blanc dans un livre à paraître ce mercredi, 'La Flandre inachevée'.