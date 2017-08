De plus en plus de citoyens fichés par la police

Selon les derniers chiffres en date, un peu plus de 2,2 millions de citoyens, belges et non-belges, étaient fichés dans la Banque de données nationale générale (BNG) de la police. Rien qu’entre 2015 et 2016, le nombre de citoyens enregistrés a crû de 129.490. unités. En 2010, ils n’étaient que 1,5 million.