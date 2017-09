Des sociétés belges arrosées par l'Azerbaïdjan

Plus de 20 entreprises belges, parmi lesquelles Solvay et une filiale de Proximus, ont reçu de l’argent d’origine douteuse provenant indirectement du régime azéri. C’est ce qu’il ressort de données bancaires auxquelles le journal danois Berlingske a pu avoir accès et que nous avons pu analyser. Selon ces données, le régime autoritaire en place en Azerbaïdjan aurait été le complice d’une grosse machine à blanchir des capitaux d’origine douteuse – plus de 2,5 milliards de dollars entre 2012 et 2014, au travers de quelque 16.000 opérations.