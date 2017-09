Les coulisses de la semaine

Du Comité de concertation au circuit de Spa-Francorchamps, regards indiscrets sur la semaine écoulée.

"Tiens, j'ai changé de voisin"

Ambiance plutôt détendue au Comité de concertation (Fédéral-Communautés-Régions).

On se souvient des homériques passes d’armes entre le Premier ministre Charles Michel et l’ancien numéro 1 wallon Paul Magnette au Comité de concertation. Autres temps, autres mœurs. Les chevaux libéraux sont entrés dans l’écurie ministérielle wallonne et le comité de concertation a pris une autre tournure. À table, ce mercredi, "je me tournais à gauche, je me tournais à droite, je ne voyais presque que des amis, je n’ai pas l’habitude", a confié le Premier ministre Charles Michel à un de ses collaborateurs en sortant de la réunion. C’est que Michel est particulièrement heureux de retrouver face à lui Willy Borsus en lieu et place de Paul Magnette.

Et puis, à côté de Willy Borsus, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, socialiste de son état. "Tiens, j’ai un nouveau voisin", a souri le toujours placide Vervoort en s’adressant à Borsus. Plusieurs participants à cette petite réjouissance politico-politicienne assurent que l’ambiance était plus détendue que jamais.

Humour et accès de colère

Se sentant sans doute un peu seul sur le banc des prévenus au premier jour de son procès, l’homme d’affaires Stéphan Jourdain, ne perdant pas son sens de l’humour, n’a pas manqué d’inviter, d’un geste de la main, un journaliste à venir s’asseoir à ses côtés. Le chroniqueur judiciaire en question, connu comme le vieux loup au palais Poelaert, cherchait à se frayer une place à côté de l’huissier d’audience afin de bénéficier d’un bout de table, plus pratique que les genoux, afin de retranscrire au mieux l’audience. Après deux jours de procès, le chroniqueur s’est vu interdire l’accès à la table en question. Ordre du ministère public, semble-t-il. Aaaah, le grand plaisir des petits pouvoirs. Que fait le bâtonnier?

"J’en ai la nausée." Perte de sang-froid, en revanche, dans le chef du même Stéphan Jourdain à l’écoute de la plaidoirie d’André-Pierre André-Dumont, l’avocat de BNP Paribas Fortis, partie civile au procès de l’homme d’affaires.

Malgré l’appel au calme de son avocat, André Risopoulos, Stéphan Jourdain a continué à déverser son fiel sur l’avocat de la banque, à la sortie de l’audience, devant des journalistes médusés qui n’en demandaient pas tant pour remplir leurs gazettes. "Et vous avez le beau rôle de donner des leçons de morale!" a lancé Stéphan Jourdain, faisant directement référence au sauvetage des banques lors de la crise financière de 2008.

Pas de soldes pour la presse

Il y a peu, tous les membres du Cercle B19, fondé par John Alexander Bogaerts, ont reçu un exemplaire du Pan par la poste. Le journal, dirigé par le même Bogaerts (avec Marcel Sel dans le rôle du rédacteur en chef), cherche de la croissance et proposait aux membres du B19 de souscrire à un abonnement au Pan. Mais pas question de faire un geste financier, le prix demandé pour le canard est déjà trop faible, justifie-t-on. C’est la crise, on vous dit…

Histoires d’argent public et de mémoire

Ce n’est pas peu dire que le climat est tendu dans le Landerneau médiatique. L’annonce des accords publicitaires entre le groupe Rossel (Le Soir, Sudpresse,…) et les Éditions de l’Avenir, filiale de l’intercommunale Nethys, ont fait bondir François le Hodey, patron d’IPM, éditeur de La Libre et de la DH. Dans les colonnes de ses journaux, il a dénoncé la création d’un oligopole sur le marché publicitaire de la presse écrite et internet. "L’argent public est utilisé ici pour fausser les règles d’une saine concurrence", a-t-il tonné. C’est pourtant le même Nethys qui, en 2010, a injecté quelque 2,7 millions d’euros dans… DH Radio, la radio d’IPM, avant de revendre au printemps 2015 les 40% des parts qu’il en détenait. Commentaire d’un proche du dossier: "Le patron d’IPM a la mémoire courte!"

Un opérateur moins flamand… Echt?

Depuis le rachat de Base il y a un peu plus d’un an, le poids lourd des télécoms Telenet s’efforce de travailler sa communication pour paraître moins "flamand". L’idée? Se vendre comme un opérateur désormais "national". Mais ça, c’est dans le principe. Dans la pratique, par contre, surviennent parfois quelques couacs… révélateurs du chemin qu’il reste à parcourir, diront les mauvaises langues. Dernier exemple en date, un communiqué publié lundi sur les chiffres de la marque Base relatifs à l’utilisation de données mobiles lors des festivals de l’été. Jusque-là, rien d’anormal direz-vous… sauf que le document n’a été publié qu’en flamand. Pour la version francophone, il a fallu attendre… mercredi. Raison invoquée de ce retard? Un cafouillage en interne. En creusant, il apparaît que le problème de fond est en fait que ledit communiqué avait d’abord été rédigé dans la langue de Vondel et a dû être traduit rapidement après publication. Amai.

La Hulpe, c’est presque Bruxelles…

Les 175 ans du château de La Hulpe ont été célébrés avec un certain faste samedi dernier. Au programme, notamment, un très beau concert de Jane Birkin chantant Gainsbourg, avec l’Orchestre philharmonique royal de Liège. Tout était parfait si ce n’est que la chanteuse a remercié à trois reprises… Bruxelles pour son accueil. Le tout devant les responsables un peu surpris de la Province du Brabant wallon et de la Région wallonne. Car le château, niché dans le domaine Solvay, appartient aujourd’hui à la Région et est d’ailleurs reconnu patrimoine exceptionnel de Wallonie. Mais Jane Birkin a raison: La Hulpe, c’est presque Bruxelles. Surtout quand on sait que l’aéroport de Charleroi, bien plus éloigné de la capitale, s’appelle Brussels South…

Jean-Marie Happart et ses koï

Dégommé en mai dernier de son mandat d’administrateur de la société du Circuit de Spa-Francorchamps et perdant de facto la belle rémunération qu’il touchait pour une mission spéciale (valoriser l’apport économique du circuit), Jean-Marie Happart (PS) ne veut faire aucun cadeau aux autorités régionales. Selon nos informations, dans le cadre des discussions pour percevoir une indemnité suite à son "licenciement", le frère jumeau de José Happart aurait demandé à être indemnisé du préjudice de la perte de ses carpes koï. En effet, il avait acquis plusieurs espèces de ces poissons ornementaux japonais qu’il élève dans un petit étang aménagé dans le jardin d’hiver de l’immeuble de l’Eau Rouge bordant le circuit.

Des observateurs reconnaissent que ces fameux poissons suscitaient l’émerveillement de pas mal d’invités. Malheureusement, à l’issue de travaux qui ont été réalisés dans le jardin, les koï ont, par mégarde, été oubliés et, privés de nourriture, ils sont passés de vie à trépas. Aujourd’hui, l’ancien vice-président du Sénat réclamerait un dédommagement d’une quinzaine de milliers d’euros pour ses poissons exotiques. Les nouveaux responsables du Circuit de Spa-Francorchamps auraient repoussé ses demandes tout en lui laissant l’opportunité de se tourner vers les tribunaux pour faire valoir ses droits. Ils estiment avoir été généreux à l’égard de Jean-Marie Happart qui a touché une partie de sa rémunération (3 ou 4 mois de salaire). Pour réaliser sa mission spéciale (désormais supprimée), il touchait une rémunération brute annuelle d’environ 27.000 euros à laquelle s’ajoutaient une voiture de fonction, une carte carburant et un GSM. Cette belle époque pour Jean-Marie Happart est révolue au nom de la bonne gouvernance. Des observateurs estiment que c’est une réforme bénéfique pour les comptes du circuit d’autant, disent-ils, que la mission de l’ancien sénateur n’aurait servi à rien…