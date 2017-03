Olivier Martins reste en détention préventive

La chambre du conseil de Bruxelles a prolongé vendredi la détention préventive de Me Olivier Martins sous la modalité de la surveillance électronique. Le parquet de Bruxelles doit examiner l'ordonnance et fera savoir lundi s'il interjette appel ou non de la décision. Emprisonné pour "complicité d'aide à évasion de détenu" et soupçonné d’être un "membre d'une organisation criminelle", Olivier Martins est qualifié par ses confrères de loyal, combatif et procédurier. Voici son portrait.