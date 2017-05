Paul Magnette veut ouvrir la Wallonie à ses voisins

Lors de son discours annuel sur l'état de la Wallonie ce mardi, le ministre-président wallon Paul Magnette a affirmé son intention de développer une stratégie macro-régionale européenne associant les Pays-Bas, des régions d'Allemagne et de France et le Luxembourg. Il a également souligné la baisse du chômage attendue et les bons chiffres en matière d'environnement.