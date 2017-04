Semaine sous haute tension dans les sous-bois de Nassogne

Depuis qu’a germé l’idée, lancée par Eric Domb et soutenue par son nouvel ami co-investisseur flamand Marc Coucke, de créer une immense réserve naturelle au cœur du massif forestier ardennais, on ne peut pas dire qu’elle ait pris paisiblement racine dans les sous-bois de Nassogne. Depuis près d’un an, la majorité communale locale a soufflé le chaud… puis le tiède, tempérant rapidement les ardeurs du plus fougueux des entrepreneurs wallons.