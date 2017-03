Stéphane Moreau: "tout le monde savait"

A quelques heures de son grand oral devant les parlementaires wallons, Stéphane Moreau s’explique. Et accepte de revenir sur les moments clés de l’histoire de Nethys. Avec une nécessaire réserve, mais sans éluder aucune question. Ni sur sa double casquette, ni sur les relations jugées incestueuses entre sphère politique liégeoise et outil industriel de plus en plus complexe.