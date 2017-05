L'Europe s'accorde avec Amazon pour ses e-books

La Commission européenne a accepté les engagements de l'Américain Amazon présentés en janvier dernier pour dissiper les craintes de l'UE concernant sa position dominante dans la commercialisation des livres numériques. Les maisons d'édition devaient informer Amazon si elles offraient des conditions plus favorables ou différentes à ses concurrents et à lui accorder des conditions analogues ou au moins aussi favorables. Désormais, Amazon ne pourra plus appliquer ou introduire de telles clauses dans ses accords avec les éditeurs.