La Zélande, au nord de Knokke, en mieux et pour moins cher

Les Pays-Bas ont des champs de dunes époustouflants, ce que peu de Belges francophones savent. À leurs dépens, ils préfèrent le confort de la langue et des territoires connus et arpentent la sempiternelle digue belge ou son pendant français. Pourtant, juste au nord, le paysage vaut le détour. Les Flamands, eux, le savent. Et s’y pressent.