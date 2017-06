L'attentat de Londres aura-t-il un impact sur le résultat des élections?

Alors que l'enquête sur l'attentat de Londres est en cours, les Britanniques se préparent à voter jeudi pour élire leur nouveau parlement. Theresa May, Première ministre et cheffe des conservateurs, fait face à Jeremy Corbyn, à la tête des travaillistes. Alors qu'il y avait un gouffre entre les deux candidats il y a un mois, à l'avantage de May, l'écart s'est aujourd'hui réduit à 11%. Alors, l'attentat de Londres peut-il avoir un impact sur le résultat?