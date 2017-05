"Et on s'est retrouvé à table avec Charles et Emmanuel"

Il donne du "Charles" à Michel et du "Emmanuel" à Macron, Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, évoque l’Europe, son homosexualité et la recette qui lui a permis de rendre ses zébrures au tigre grand-ducal. Morceaux choisis d'une interview à lire in extenso ce samedi dans L'Echo.

Sur le terrorisme au lendemain de l'attentat de Manchester

"Le Luxembourg n’est pas une île. Personne n'est épargné par ces fous et penser que le Luxembourg vit en dehors de toute cette réalité, c'est se tromper. On n'en a pas fini. Ce sont des malades. Ces fanatiques veulent nous détruire mais nous ne cèderons pas. Ils veulent qu'on change de vie, qu'on change nos habitudes et qu'on reproche ensuite aux musulmans d'avoir dû changer de vie. Mais ils ne vont rien nous dicter et ils ne gagneront pas. Je ne vais pas mettre un policier derrière tout le monde."

Sur le Brexit

"Je préfère une Europe à deux vitesses plutôt qu'une Europe au point mort. Je ne veux pas être pris en otage par un pays qui traîne les pieds, on doit avancer."

Sur le Luxleaks

"Les Euroleaks, vous voulez dire! On vient d'avoir quelque chose à Malte, il me semble. Et il y a eu des choses en France… Donc qu'on arrête de parler de Luxleaks, j'en ai marre!".

Sur Emmanuel Macron

"Avec lui, on va faire avancer des dossiers européens, c’est certain. On a une vision de la politique très similaire."

