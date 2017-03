Magnette et Verhofstadt commémorent les 60 ans de l'échec fédéraliste européen

Un Flamand et un Wallon invités par des Bruxellois pour parler d’Europe, ce n’est pas tous les jours. Au lendemain des célébrations en grande pompe du soixantenaire de la signature du traité de Rome, deux fédéralistes des plus coriaces, Guy Verhofstadt et Paul Magnette, ont croisé le fer pour la beauté du geste sous les ors de la salle des glaces du Parlement bruxellois, lundi.