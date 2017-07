Les minutes de la Fed témoignent de tensions sur l'inflation

Les responsables de la Réserve fédérale américaine paraissent de plus en plus divisés sur les perspectives d'inflation et sur leurs conséquences sur le rythme du resserrement monétaire aux Etats-Unis, montre le compte-rendu, publié mercredi, de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui s'est conclue par une hausse des taux d'intérêt, la deuxième de l'année.