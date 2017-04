Les eurodéputés veulent limiter les ravages de l'huile de palme

Le Parlement européen s’est largement prononcé hier contre la surutilisation de l’huile de palme. Il demande l’abandon complet des agrocarburants à base d’huile de palme et une certification unique pour une huile de palme durable. Cette huile, de plus en plus utilisée, est responsable de 40% de la déforestation mondiale, menace la biodiversité, et la santé des consommateurs.