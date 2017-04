"Tout décès avant 120 ans est un décès prématuré"

Le cardiologue et nutritionniste français Frédéric Saldmann ne surfe pas sur la vague du bio ni des jours/semaines/mois "sans" (viande, gluten, etc.) mais conseille une hygiène de vie et des aliments qui doivent nous permettre de vivre mieux et plus longtemps. "Le corps humain dispose au départ de ressources formidables. Si nous ne les mobilisons pas, elles vont s’amenuiser et disparaître."