À Jérusalem-Est, "ils veulent que les Palestiniens déguerpissent"

3 questions à Illan Baruch

Ancien diplomate israélien, il dirige le Police Working Group (PWG), une ONG promouvant les relations entre Israéliens et Palestiniens.

1. La colonisation tue-t-elle tout espoir de paix?

La guerre des Six Jours était inévitable et la colonisation qui l'a suivie l'était sans doute également. Mais cette situation n'est pas tenable, donc elle va évoluer. Car la communauté internationale supporte de moins en moins cet état de fait. Il devra y avoir des négociations, même si les colons veulent poursuivre leur action et si Binyamin Netanyahou met tout en oeuvre pour ne pas discuter avec l'Autorité palestinienne.

2. La société israélienne est-elle prête à négocier une vraie paix avec les Palestiniens et à revenir aux frontières d'avant juin 1967?

Pas pour le moment, car une sorte de judaïsme messianique s'est imposé en Israël depuis la guerre des Six Jours. Celui-ci veut imposer sa vision politique par la force. Selon ses tenants, tout ce qui se passe dans la région ainsi que dans les territoires occupés annonce une période meilleure préparant l'arrivée du Messie. Mais cette période va passer comme d'autres avant elle, les gens vont revenir à la réalité. A moyen terme, nous n'aurons peut-être pas la paix avec un grand "P", mais il sera possible de conclure une série d'accords politiques avec les Palestiniens. Bien sûr, cela semble est encore lointain mais, à la fin, les Israéliens accepteront l'idée de rendre des territoires.

3. Vos perspectives sont toujours lointaines. Vous êtes donc pessimiste?

Si l'on garde le nez sur le guidon, on ne peut être que pessimiste. Cependant, en prenant de la hauteur, on se rend compte que l'histoire du Proche-Orient est chaotique et rien n'y est définitivement acquis. Je crois que nous allons encore sans doute passer par beaucoup de hauts et de bas, mais, en fin de compte, à long terme, les Palestiniens auront leur État. C'est en tout cas le but de mon action.