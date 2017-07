Israël pose un acte pour la paix à Jérusalem

Israël cessera désormais d'utiliser des détecteurs de métaux aux entrées de l'Esplanade des Mosquées. C'était la condition sine qua non pour mettre un terme à la grave crise qui s'était installée depuis plusieurs jours entre Juifs et Musulmans. Ils avaient été mis en place il y a un peu plus d'une semaine, suite à l'assassinat de deux policiers israéliens par trois Arabes israéliens.