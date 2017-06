Même si Trump a rejeté l'accord de Paris, une partie du pays reste mobilisée

"Nous sortons" de l'accord de Paris sur le climat, a déclaré Donald Trump ce jeudi lors d'une cérémonie à la roseraie de la Maison blanche. Le président américain juge les mesures trop dures pour les Etats-Unis et, à l'inverse, trop souples pour l'Inde et la Chine. Mais attention, les Etats-Unis ne font cependant pas bloc derrière les vues climatosceptiques de leur président. La réalité est bien plus nuancée. Décryptage.