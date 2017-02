Quoi de neuf dans la presse de ce jeudi? Voici les principaux titres de vos journaux

"Le Soir" souligne la forte hausse des allocataires au sein des CPAS. En cause l'arrivée des réfugiés, suite logique de leur intégration. Le quotidien consacre son dossier à un entretien accordé à Rudy Demotte. Il annonce un allongement de la formations des profs à 4 ans. "La Libre Belgique" explique pourquoi la voiture électrique ne démarre pas en Belgique. Elle ne représente que 0,3% du marché. Le journal dévoile aussi un partenariat entre Ryanair et Norwegian qui pourrait chambouler les vols vers l'Asie et les States.