Quoi de neuf dans la presse de ce lundi? Voici les principaux titres

PS et CDH se lèvent contre une commission d'enquête sur Publifin. Ce n'est pas l'outil adéquat disent-ils? En France, le second tour des primaires sera orchestré par le duo Hamon-Valls. Au chapitre international, les gros titres sont surtout dédiés aux débuts de l'ère Trump. Un président qui a déjà commencé à démonter l'héritage Obama et qui entend faire baisser le dollar, jugé trop fort et néfaste pour les entreprises américaines.