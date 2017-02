Quoi de neuf dans la presse de ce mardi? Voici les principaux titres de vos journaux

Un vent de panique souffle sur le PS wallon. Le parti a soudainement décidé d'une commission d'enquête dans le dossier Publifin. "La Libre Belgique" revient quant à elle sur le cumul du bourgestre socialiste Yvan Mayeur. Outre son salaire de bourgmestre, il touche de belles indemnités de la part de Vivaqua. Au chapitre international, Fillon s'est excusé en public pour le Penelopegate et a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa campagne électorale. En Allemagne, on reparle de Grexit. De plus en plus.