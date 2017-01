Quoi de neuf dans la presse de ce mercredi? Voici les principaux titres de vos journaux

Et s'il fallait retenir un titre dans la presse de ce jour? Ce serait une question, posée par le philosophe Gaspard Koenig dans sa chronique publiée dans "Les Echos" : "Et si l'Etat arrêtait de nous emmerder?" Retenons aussi le dossier publié dans "Le Soir" consacré à la lutte européenne contre le trafic de drogue. Le quotidien se demande, dans son débat du jour, pourquoi on vend autant de voitures malgré les nombreux bouchons sur les routes. Rayon littérature, Le livre "Mein Kampf", d'Adolf Hitler, fait un carton en version commentée. Il en est à sa 6e réédition.