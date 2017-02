Quoi de neuf dans la presse de ce vendredi? Voici les principaux titres de vos journaux

La presse nationale explique le nouveau régime d'allocations familiales qui doit être prêt pour 2019. Un sacré défi à relever. "La Libre Belgique" consacre un dossier plutôt croustillant à Jean-Marie Happart et ses revenus tirés du Circuit de Spa-Francorchamps. "Le Figaro" consacre un dossier à la présence de plus en plus nombreuse de lieux de culte en Belgique financés par la mouvance salafiste. Un sujet d'inquiétude.