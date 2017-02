Quoi de neuf dans la presse de ce vendredi? Voici les principaux titres de vos journaux

Emmanuel Macron est l'invité du journal "Les Echos". Il dévoile, enfin, son programme. Sont visés l'appareil d'Etat et ses fonctionnaires et la fiscalité du capital. "La Libre Belgique" revient sur les 25 ans d'Eurodisney et détaille la mauvaise santé des migrants en transit. Le quotidien revient aussi sur le dérapage de la Sécu en 2016. "Le Soir" consacre un large dossier à l'espoir de trouver de la vie extraterrestre après la récente découverte d'exoplanètes.