Kroes, coupable mais pas sanctionnée

La bonne vieille technique de "la dernière minute avant les vacances"/ L'invitation qui fâche/Un gâteau qui paraît bien trop grand/Porte-parole ministériel? Un job qui n'est pas éternel/Un badaud bien utile/ Métaphores guerrières/Magie de Noël dans les airs.

Coupable mais pas sanctionnée

Tel est le verdict prononcé mercredi par la Commission européenne à l’encontre de Neelie Kroes, l’ex-commissaire à la Concurrence. Mme Kroes avait caché lors de son mandat qu’elle était restée directrice d’une société offshore aux Bahamas. Une activité interdite par le code de conduite des commissaires européens. Une bévue pour l’ancienne "dame de fer" de la Commission qui avait mis un point d’honneur à s’ériger en terreur des grandes entreprises et à leur prêcher la vertu. L’affaire avait été révélée lors du "Bahamas Leaks". Pour sa défense, Mme Kroes, 75 ans, avait soutenu qu’elle "n’était pas au courant" de ce poste exécutif dans un paradis fiscal. Amnésie? Négligence? Oubli? Le comité d’éthique de l’Union européenne avait été saisi de l’affaire. Mi-novembre, il avait recommandé à Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, d’infliger une réprimande à Mme Kroes. Une réprimande n’a, en soi, aucune portée juridique. C’est une décision politique, embarrassante pour l’image de l’Union européenne. Mais comment faire pour lui donner le moins de publicité possible? La Commission a eu recours à la bonne vieille technique de "la dernière minute avant les vacances", qui consiste à prendre en catimini les décisions les plus "touchy" noyées dans un flot d’autres points techniques et autres fonds de tiroirs. Ce fut fait mercredi, plus d’un mois après la recommandation du comité, parmi trois conférences de presse et d’autres communiqués. La "réprimande", une sanction qui n’en est pas, est passée quasi inaperçue. Neelie Kroes, qui travaille aujourd’hui pour Uber, une des firmes qu’elle avait été chargée de juger lorsqu’elle était commissaire, peut passer Noël en paix. Et, pourquoi pas, au soleil des Bahamas?

Un toast, vraiment?

"Pour vous remercier de votre confiance et pour porter un toast à une poursuite de notre bonne collaboration", l’entreprise a "le plaisir de vous inviter à son event partner" en février prochain. Qui parle? Vous n’allez pas le croire mais c’est l’assureur Ergo qui signe ce sympathique bristol, adressé à son réseau de courtiers. Ergo qui vient d’annoncer la fin de toute nouvelle production en Belgique et, de ce fait, de couper le robinet à ses courtiers dont la mission – en résumé – s’arrête là. Champagne! En fait de "future collaboration", on a déjà vu plus emballant. Non, franchement, on se demande bien de quoi ils vont parler. Et on parie que chez Ergo aussi, on se dit que ce sera coton de trouver les bons mots au moment de lever son verre à la santé de… euh… À ce stade, la firme n’a pas annulé cette rencontre qui promet. Tiens, tant qu’on y est, la compagnie prévoit-elle aussi une jolie fête pour son personnel, elle qui veut supprimer 200 emplois salariés sur 350?

Objectif honnête

"Si vous faites le tour de toutes les conférences de presse et additionnez tous les objectifs, vous obtiendrez 150% du marché." matthias sileghem patron de mazda motor belux

Dans le domaine automobile, il est de coutume de faire des conférences de presse de fin d’année avant le salon de l’automobile de janvier. Lundi dernier, c’était au tour de Mazda de présenter ses nouveautés pour le salon, son bilan stratégique et un objectif annuel "raisonnable" pour la marque. "Notre objectif est raisonnable. Mais si vous faites le tour de toutes les conférences de presse et additionnez tous les objectifs, vous obtiendrez 150% du marché", sourit Matthias Sileghem, le patron de Mazda Motor Belux. La marque de l’emblématique roadster MX-5 n’entend pas manger de ce pain-là.

Les porte-parole lèvent le camp

Deux recrues que les libéraux francophones avaient débauchées à la presse quotidienne quittent le navire du gouvernement fédéral. Ariane van Caloen, qui a eu fort à faire pour gérer la com’ de sa ministre de tutelle Marie-Christine Marghem, s’en retourne vers La Libre Belgique pour reprendre la plume au service économie. Autre départ du fédéral: notre ex-collègue, ancienne rédactrice en chef de L’Echo, Martine Maelschalck, qui quitte le cabinet de la ministre du Budget Sophie Wilmès pour répondre à de nouvelles opportunités professionnelles. Elle avait été recrutée dans un premier temps pour diriger la communication du ministre Hervé Jamar, devenu, à la surprise générale, gouverneur de la province de Liège en octobre 2015. Quand on intègre un cabinet politique, on sait par définition que ce n’est pas un job éternel…

Poursuite et coups de feu à Tervuren…

Vendredi dernier, la commune de Tervuren, d’habitude si calme, fut le théâtre d’une intervention policière musclée. Un braquage? Non, car il s’agissait de policiers français. Une opération antiterroriste alors? Non plus et c’est tant mieux. En réalité, les badauds qui passaient par là venaient d’assister au tournage d’une scène de film. Une série policière plus exactement, intitulée "L’origine du mal", réalisée par Pierre Aknine et coproduite par la RTBF et M6. L’histoire est censée se passer en France, mais c’est la Belgique qui sert de décor (Uccle, Saint-Gilles, Braine-le-Comte et Tervuren). Merci au Tax shelter! Dans les rôles principaux, on retrouve l’acteur franco-tunisien Sami Bouajila et notre compatriote Marie Gillain. Les six épisodes de 52 minutes passeront à l’antenne en 2017.

Les habitants du quartier du musée d’Afrique centrale ont donc eu droit à quelques soirées animées, avec courses poursuites, coups de feu, mise en scène d’un orage d’été avec canon à eau et ventilateur. Un certain nombre de particuliers ont prêté leur habitation pour les besoins du tournage. Un habitant a même ouvert l’intimité de sa chambre à coucher pour tourner une scène d’amour. Ce qui n’était pas prévu en revanche était le survol régulier par des avions décollant de Zaventem. À chaque prise, il fallait donc "viser juste". Heureusement se trouvait parmi les badauds un employé de Belgocontrol qui a pu informer l’équipe de tournage avec précision des horaires de survol…

Le Hainaut, terre d’anticipation?

Machiavel d’abord: "L’habituel défaut de l’homme est de ne pas prévoir l’orage par beau temps"; le stratège chinois Sun Tzu ensuite et Talleyrand enfin ("Quand il est urgent, c’est déjà trop tard"). Trois prestigieux noms qui ont jalonné la "Mercuriale" de 2016 prononcée récemment devant le conseil provincial du Hainaut par son gouverneur Tommy Leclercq (PS). L’orateur avait choisi le thème de l’anticipation comme antidote pour neutraliser le plus en amont possible les crises potentielles. Tommy Leclercq assure que les moyens de gestion des crises sont aujourd’hui devenus totalement obsolètes. Stop donc à la prospective d’après crise "qui nous est si chère" et à la modélisation "parce que tout ne peut pas s’écrire en algorithmes". Place à l’anticipation "où le vainqueur est celui qui a vaincu avant d’engager le combat et le vaincu est celui qui ne cherche la victoire qu’au moment du combat". Tout un programme… Manifestement galvanisé par ces métaphores guerrières, l’auditoire a longuement applaudi celui qui, à l’âge de 42 ans à peine, était devenu en 2013 le plus jeune gouverneur de province en Belgique.

Des passagers solidaires chez Aer Lingus

La solidarité entre passagers, ça existe. Lors d’un récent vol entre Dublin et Boston, le personnel de cabine de la compagnie Aer Lingus s’est rendu compte trop tard qu’il manquait plus de la moitié des plateaux-repas. Fâcheux! Comment désigner ceux qui seront servis et ceux qui ne le seront pas? La chef de cabine a préféré jouer la transparence: "Il y a dû y avoir une erreur de compréhension auprès de nos services catering, mais nous n’avons que 40 dîners à bord pour 103 passagers. Nous sommes donc à la recherche de volontaires." Et pour inciter les voyageurs au sacrifice, elle ajoute: "Quiconque sera assez aimable pour céder son repas à quelqu’un d’autre aura toutes les boissons de son choix gratuites et illimitées durant toute la durée du vol." Il faut savoir qu’en temps normal, sur la compagnie irlandaise, les boissons alcoolisées sont payantes. Au bout de deux heures, rapporte le site de voyage La Quotidienne, l’équipage a annoncé aux passagers: "Si quelqu’un a faim, nous disposons toujours de 40 repas à votre disposition. Merci de vous faire connaître!" Aucun des passagers n’avait souhaité prendre son plateau. Les mauvaises langues diront que l’opportunité était trop belle de boire à l’œil, mais, si près de la magie de Noël, nous dirons que les clients d’Aer Lingus avaient voulu marquer leur belle solidarité. Et si vous n’y croyez pas, tant pis!