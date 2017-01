Le procès Cools et le presque "scoop" du siècle…

Le temps passe et le procès Cools reste en place/Mercato bancaire, avec des licenciements à la clé/Dans le petit monde des banques centrales, un Smets peut en cacher un autre/Des mandats très politiques/On aurait pu mieux commencer l'année…

Le procès Cools et le temps qui passe

On l’avait appelé le "troisième procès Cools" et on l’attendait de pied (et de plume) ferme. Sur le banc des accusés, Richard Taxquet, employé, et Domenico Castellino, peintre en bâtiment, tous les deux suspectés d’être les commanditaires de l’assassinat d’André Cools, tué sur un parking de Cointe, le 19 juillet 1991. On attendait 280 témoins à la barre. Avant d’apprendre que plus de 10% d’entre eux étaient décédés. Le temps qui passe. Le procès devait durer cinq semaines, un délai inhabituellement long. Les jurés avaient dû être bien briefés. Venus en rangs serrés le premier jour des audiences écouter les plaidoiries de la défense sur la recevabilité, ils avaient pris soin de venir avec un coussin destiné à adoucir l’assise longue et statique propre aux jurés. Bon, finalement, ils auraient pu s’en passer, le procès n’a pas duré.

Le temps qui passe, un thème essentiel des plaidoiries de la défense, qui a insisté pour souligner les carences de la mémoire, plus de 25 ans après les faits. Ce fut notamment la tâche de Philippe Leloup, l’avocat de Richard Taxquet. L’avocat a fait savoir que sa fille aînée a vu le jour le 21 juillet 1991, deux jours après l’assassinat du "maître de Flémalle". Aujourd’hui, sa fille a 26 ans! Son autre fille, née après les faits, est aujourd’hui en troisième année de droit. Quand son avocat de père lui a dit qu’il allait défendre Richard Taxquet, l’apprentie juriste lui a répondu que cette affaire était terminée depuis longtemps! Hé non. Quant à votre serviteur, il était chez les scouts, en France, quand la nouvelle de l’assassinat d’André Cools est tombée. Doit-on vous préciser qu’il n’avait jamais entendu parler du maître de Flémalle!?

Le procès Cools et le presque "scoop" du siècle…

C’est un truc de journaliste qu’on vous donne ici, il ne faut jamais hésiter à traîner un peu aux toilettes. Lors du premier (et dernier) jour de ce procès-fleuve (un "procès-ru" finalement), un habitué des prétoires, qui fut un temps conseiller occulte de Marc Dutroux (on a les références qu’on peut) s’est retrouvé aux toilettes en même temps que Richard Taxquet et votre fidèle serviteur. Et là, on a bien failli ramasser le scoop du siècle. L’habitué des prétoires, tout occupé à son affaire, s’est tourné vers Richard Taxquet, tout aussi occupé à son affaire, pour lui demander qui étaient les commanditaires de l’assassinat d’André Cools? Rien de moins… La réponse? Hélas, trois fois, hélas…. Nous ne l’avons pas entendue. Elle a été couverte par le bruit de la chasse. Tant pis pour le scoop!

Le mercato des banquiers

Jeudi soir, les associations des marchés financiers ACI Belgium et ICMA Belgium ont organisé leur événement de Nouvel An dans le centre de Bruxelles. Un événement où l’on croisait à la fois des banquiers, des traders en actions ou en obligations, des gestionnaires de fonds… Les mauvaises langues diront que le public était plus clairsemé que les années précédentes. Il est vrai que le nombre d’acteurs sur le marché belge a tendance à régulièrement baisser. Dans les conversations, il était beaucoup question du "mercato" bancaire en cours, avec des arrivées mais aussi des départs chez Degroof Petercam, des banquiers d’ING en partance (il est vrai que le CEO a ouvert la brèche) et qui cherchent éventuellement à se recaser chez BNP Paribas Fortis ou chez KBC. On chuchote aussi que les chasseurs de tête, tels des agents de joueurs dans le monde du foot, sont présents sur le terrain, tentant de débaucher les meilleurs profils. Bref, cela bouge dans le secteur. Et puis, si le ministre des Finances Johan Van Overtveldt parvient finalement à redorer le blason de "Bruxelles, place financière", l’édition 2018 de ce New Year’s Event devrait être encore un succès.

Puilaetco Dewaay licencie

"Nous évoluons dans un environnement externe particulièrement difficile et en pleine mutation." la banque puilaetco dewaay qui a licencié 8 personnes.

La rumeur de licenciements du côté de la banque Puilaetco Dewaay courait depuis un petit temps. Elle nous a été confirmée par la banque. Celle-ci s’est séparée récemment de 8 collaborateurs (sur 260 employés, soit 3% des effectifs). "Comme toutes les banques, nous évoluons dans un environnement externe particulièrement difficile et en pleine mutation", explique-t-on chez Puilaetco Dewaay. On vous le disait plus haut, cela bouge dans le secteur. Et ce n’est sans doute pas fini…

Smets, Smets & Praet

La Belgique est en pointe à Francfort à la Banque centrale européenne. Frank Smets, 53 ans, a en effet été nommé directeur général du département Economie. Son rôle: préparer les décisions de politique monétaire de l’institution et travailler en étroite collaboration avec le chief economist, notre compatriote Peter Praet.

Ne croyez pas que Frank a été "pistonné" par son oncle Jan Smets, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, qui siège au conseil des gouverneurs à Francfort. Frank Smets s’est fait tout seul (ou presque) et a fait toute sa carrière à l’international. Après des études à Gand et à Yale, il a travaillé pendant 6 ans à la Banque des Règlements Internationaux à Bâle avant de passer 18 ans à la BCE, où il conseille actuellement le président Draghi. Il n’y a pas qu’en foot, que les Belges s’exportent bien à l’étranger…

Histoire de mandats

On vous parle dans ce journal d’Alfons Verplaetse, l’ancien gouverneur de la Banque nationale de Belgique, et de ses souvenirs de Poupehan (pages 41 à 43). On pourrait parler prochainement de sa "protégée" Marcia De Wachter, qu’il avait propulsée en tant que porte-parole de la BNB, avant qu’elle n’entre au comité de direction de la Banque. Elle y est même devenue vice-gouverneur, avant d’être ensuite rétrogradée au poste de directeur. Au cours de sa carrière, Marcia De Wachter a provoqué plusieurs controverses. En tant que directrice au sein de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), elle avait été placée "sous surveillance" en 2006 après des propos tenus dans la presse. Elle avait déclaré que les dépôts des épargnants étaient mieux protégés au sein d’une banque que dans une compagnie d’assurances. La bourde. De tels propos avaient fait bondir les assureurs. Elle avait alors été priée officiellement de ne plus s’exprimer vers l’extérieur. Et effectivement, cette originaire de Wilrijk a observé un silence médiatique. Âgée de 63 ans, De Wachter voit son mandat arriver à échéance le 1er mars prochain, mais ce mandat peut être renouvelé. On le sait, Mathias Dewatripont (étiqueté PS) ne sollicitera pas de renouvellement de son mandat de directeur pour des raisons personnelles. Certains se disent dès lors que si Marcia De Wachter (étiquetée CD&V) suivait l’exemple du professeur de l’ULB (qui fut aussi vice-gouverneur avant de redevenir directeur…), le comité de direction pourrait retomber de 8 membres à 6, chiffre davantage en ligne avec les standards internationaux. Ce serait un bon signal en termes de gouvernance. Mais nous sommes en Belgique… Et il semble probable que le mandat de Marcia De Wachter sera finalement renouvelé et que le comité de direction fonctionnera ensuite avec 7 membres, soit 3 directeurs flamands, 3 francophones + le gouverneur (qui est flamand). À moins évidemment que le gouvernement (la N-VA en particulier) n’en décide autrement. On devrait être bientôt fixés.

Dilemme mondain

Mercredi soir, sur le coup de 18h30, avaient lieu simultanément les réceptions de Nouvel An de Brussels Airport et de l’Association belge des tour-opérateurs (Abto). La première avait lieu au Sheraton Airport, la seconde dans les locaux de Brussels Airlines, donc pas loin de là. Mais par laquelle commencer? se sont dit de nombreux invités. Vu la file dans l’escalier d’entrée du Sheraton, c’est visiblement là que s’étaient portés les choix. (Un truc, dans ce cas-là, passez par les ascenseurs).

Pour la cause, Brussels Airport avait loué tout l’atrium et toutes les salles annexes pour un buffet qui allait s’annoncer somptueux. Jadis, la réception avait lieu en zone franche à l’aéroport, mais on imagine bien que, désormais, ce ne sera plus possible. Un monde fou était venu, dont les futurs locataires de KPMG et Deloitte, dans leurs nouveaux bâtiments en construction. Avec aussi la présence du ministre de l’Intérieur Jan Jambon. Il faut dire que la présentation vidéo et le discours du CEO Arnaud Feist étaient très centrés sur les attentats du 22 mars et sur le travail post-attentats des équipes aéroportuaires, ovationnées pour l’occasion. Mais Feist n’y est pas allé par quatre chemins non plus pour dénoncer les menaces irresponsables de la Région bruxelloise en termes d’amendes aux compagnies. En terrain conquis, il a évidemment été fort applaudi.

Les plus sérieux – ou plus amicaux – ont alors fait l’impasse sur le buffet pour se rendre à B.House où les attendait l’Abto. Juste à temps pour avoir la fin des discours des deux coprésidents (en attendant un remplaçant à Claude Pérignon), Geert Raes et Jean-Luc Hans. Même ambiance, évidemment; l’année 2016 n’a pas été facile pour l’ensemble du monde du voyage et pas qu’à cause des attentats. 2017 ne pourrait pas être pire, entendait-on. Sauf que Florence Bruyère de TUI Belgium rappelait que ses clients avaient été rapatriés de Gambie, suite à un avis négatif du ministère des Affaires étrangères. On aurait pu mieux commencer l’année…