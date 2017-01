Les coulisses de la rédaction

Certains voient Johan Van Overtveldt à la BNB / D'autres l'imaginent à la présidence de l'Eurogroupe / Et notre dessinateur Vadot le propulse plus haut encore / Et si finalement, il restait ministre des Finances… / Vous avez le bonjour de Stevie / De belles pépites belges / Un invité surprise?

Et si Johan Van Overtveldt se recyclait en gouverneur de la Banque nationale… Le stress est à son comble dans les couloirs d’habitude très feutrés de la Banque nationale. On vous a raconté, dans ces colonnes, le jeu de chaises musicales qui se profile autour du renouvellement des mandats des directeurs en mars prochain. S’il est acquis que le professeur Mathias Dewatripont quittera la banque pour des raisons personnelles, pour le reste, tout est ouvert: Jean Hilgers, le cdH, devrait conserver son siège de directeur, mais c’est à l’étage supérieur – au poste de gouverneur – que les choses pourraient également bouger. C’est que le gouverneur Jan Smets (CD&V) atteindra la limite d’âge l’année prochaine… Et le gouvernement fédéral aura à cœur de bétonner les postes avant les élections de 2019 et l’incertitude qui va avec. Alors de deux hypothèses l’une, ou plutôt de trois hypothèses l’une. Jan Smets demande une prolongation de son mandat et l’obtient. Possible: Luc Coene avait obtenu une dérogation de ce genre. À voir si le CD&V est en mesure de "payer" ce poste prestigieux.

"Brussels is a great city." Jeroen dijsselbloem, ministre néerlandais des finances à la question de savoir s’il pourrait demander l’asile politique en cas de victoire de geert Wilders…

Seconde hypothèse qui circule avec insistance dans les hautes sphères de la Banque: le poste de gouverneur serait repris par… le ministre des Finances himself. Le N-VA Johan Van Overtveldt n’a en effet jamais caché la fascination qu’exerce sur lui le monde des banques centrales – le sommet de sa carrière journalistique étant notamment une interview avec Alan Greenspan… Les mauvaises langues ajouteront que son expérience ministérielle comme grand argentier est si catastrophique que son parachutage a la Banque nationale viendrait à point nommé. Troisième hypothèse – peut-être la plus plausible: les libéraux francophones parviennent à faire main basse sur ce poste prestigieux. Et là, c’est l’actuel vice-gouverneur Pierre Wunsch qui tient la corde. Toutefois, note, perfidement, un banquier, "est-ce que Charles Michel va accorder un poste aussi important à cet ultra-proche de Didier Reynders?"… À voir. En attendant, Jan Smets sait que son poste est convoité…

"Johan? Un très bon ministre des Finances et un excellent collègue". Quelque 900 personnes étaient présentes mardi soir à l’événement "The Future of Europe" de Mediafin (L’Echo et De Tijd) organisé avec la banque KBC. Objet de toutes les attentions de la soirée: Jeroen Dijsselbloem, le ministre néerlandais des Finances et surtout président de l’Eurogroupe. Après un discours officiel (un peu formaté, il est vrai), il lui fut demandé si le Belge Johan Van Overtveldt pourrait lui succéder en cas de défaite aux prochaines élections aux Pays-Bas? "Me remplacer aux Pays-Bas?" questionna un peu naïvement Dijsselbloem, suscitant les rires dans la salle. "Non, à l’Eurogroupe, mais qui sait?" lui rétorqua du tac au tac l’animateur du débat, Frederik Delaplace (CEO de Mediafin). Ce à quoi le Néerlandais répondit par un très diplomatique: "Johan est un très bon ministre des Finances et un excellent collègue. Mais je n’ai aucune intention de quitter mon job, ni en tant que ministre des Finances ni en tant que président de l’Eurogroupe." Voilà qui a le mérite d’être clair. Notre compatriote devra se monter patient. Et puis serait-il judicieux que l’auteur d’un livre intitulé "La fin de l’euro" accède un jour à la présidence de l’Eurogroupe?

Mais, retour à notre ami Jeroen… Et si Geert Wilders devenait Premier ministre dans son pays, demanderait-il l’asile politique en Belgique? "Cela n’arrivera pas", martela par deux fois le travailliste néerlandais, persuadé que les partis modérés remporteront les élections aux Pays-Bas, mais aussi en France et en Allemagne. Tout en ajoutant au final que "Brussels is a great city" (inutile de traduire). "Que puis-je dire d’autre?". Le public a plutôt apprécié…

Les "amours" de Davignon. S’il a quitté le conseil d’administration du groupe Engie (GDF Suez à l’époque) il y a sept ans déjà, étienne Davignon continue d’arpenter les bureaux du siège belge de l’énergéticien français. L’autre jour, au treizième étage de l’immeuble flambant neuf qui dresse ses murs en face des tours Proximus, l’ancien commissaire européen n’a pu s’empêcher de saluer Isabelle Kocher, la directrice générale d’Engie qui était de passage à Bruxelles. Durant l’interview qu’elle accordait à L’Echo après son audition à la Chambre, il est venu frapper à la porte du bureau, puis a passé sa tête derrière le panneau de bois, tout sourire. Isabelle Kocher l’a accueilli en l’appelant "Stevie" et tout ce beau monde s’est gaiement congratulé, avant d’en revenir à l’interview. Comme quoi, la rumeur disait vrai: étienne Davignon n’a jamais complètement coupé le cordon avec une entreprise qu’il a administrée durant vingt et un ans, de 1989 à 2010. Un bel exemple d’"affectio societatis", où "affectio" est pris dans son premier sens, celui d’"affection"…

Populisme de bon goût. Même s’il était absent car pas officiellement invité, sa présence était palpable. Le nouveau président américain Donald Trump était en effet au centre des débats qui se sont tenus au Louvre à Paris mardi dernier dans le cadre du colloque annuel de Coface, un des trois principaux assureurs-crédit au niveau mondial. Objectif de cette grand-messe: dresser un état du monde sous l’ère Trump. Un discours très remarqué fut celui prononcé par Donna Brazile, stratège politique démocrate qui a mené pas moins de dix (!) campagnes présidentielles. À l’issue de son intervention devant un parterre de 1.300 assureurs, l’Afro-Américaine s’est rendue discrètement au buffet pour commander un café. Au serveur d’origine immigrée, elle a demandé ce qu’il pouvait lui proposer parmi les différents cafés. Elle lui a également demandé conseil dans le choix du sucre. Après quoi, elle lui a chaleureusement serré la main, accompagné d’un inévitable "God bless you". Sans doute peu habitué à être ainsi complimenté pour son travail, l’homme rayonnait de bonheur. Comme quoi, il y a moyen de se mettre au niveau du peuple sans être condescendant. D’être "populiste" sans être outrancier et vulgaire. Donald, si tu nous lis…

Le jus de coccinelle et le prophète en son pays. Mardi dernier, Innoviris, l’Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation, a attribué ses sixièmes prix Rise à trois jeunes entreprises innovantes. On ne le sait pas (assez), mais il y a parmi les lauréats de ce prix de vraies pépites, par exemple Domobios, le champion de la lutte contre les p’tites bébêtes.

Lauréat 2013, Domobios qui a démarré avec l’Acar’up, un antiallergique pour ceux qui ne supportent pas les acariens, ces hôtes non désirés des draps de lit, s’attaque maintenant aux punaises, aux poux et aux… coccinelles. Aux coccinelles? "Oui, mais les coccinelles asiatiques, dit Anne-Catherine Mailleux (CEO), des coccinelles qui pénètrent dans le raisin et s’y accumulent. Si on ne fait rien, le viticulteur finit par ne plus récolter que du jus de coccinelle." Ah bon? "Ben non, justement, ce n’est pas bon du tout."

Quant à Sébastien Deletaille, CEO de Real Impact Analytics, lauréat 2013 également, il a frappé à la porte des grands opérateurs télécoms qu’étaient à l’époque Mobistar, Belgacom et Base, pour leur demander d’exploiter les milliers de données qu’ils collectaient auprès de leurs clients. La réponse? "Tintin!" Trois fois. Qu’a fait notre homme? Il a pris un billet d’avion pour la Côte d’Ivoire. Même question aux opérateurs locaux. Réponse: "pourquoi pas?" Idem dans les pays voisins. Et ça a marché. Revenu au pays, Sébastien Deletaille travaille maintenant avec… Proximus. Nul n’est prophète en son pays, pas même un lauréat de prix Rise.

Á la recherche de bons conseils? Mais que faisait donc Adrien Trebel, le nouveau joueur d’Anderlecht dans un grand hôtel de la capitale mardi matin? Venait-il écouter les bons conseils de l’économiste de la banque qui agit en tant que sponsor principal des mauves? Sylviane Delcuve, la senior économist de BNP Paribas Fortis, croisait en effet le fer avec Bruno Colmant (Degroof Petercam) lors d’un débat organisé par l’Ecofin Club? Non, il apparaît tout simplement que l’ancien Standardman est en stand-by, toujours à la recherche d’un logement fixe à Bruxelles. Nous ne donnerons toutefois pas l’adresse de l’hôtel, de peur d’y voir débarquer des supporters du Standard rendus furieux par ce transfert chez l’ennemi historique… d’autant que le choc entre les deux clubs est prévu ce dimanche au stade Constant Vanden Stock.

Pour la petite histoire, sachez encore que Sylviane Delcuve et Bruno Colmant ont été récemment interrogés par… la télévision chinoise. Pourvu que les Chinois ne nous refassent pas un coup à la Witsel, en transférant également nos économistes…