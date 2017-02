Ramdam médiatique annoncé/Un timing délicat/Histoire de castors/ Un procès où l'on parle de (très) gros sous/Retour sur un bras de fer/ Une addition salée/Ah, ces (jeunes) avocats…/

"Mais c’est un scoop, ce que vous dites!"

Alors que le Parlement wallon est devenu, après la tragédie du Ceta, le nouveau centre géopolitique belge, l’affaire Publifin/Nethys va prolonger cette excitation namuroise. La Meuse bouillonne… Ainsi la commission d’enquête parlementaire qui démarre ses travaux ce lundi devrait, dit-on, faire beaucoup de bruit et de ramdam médiatique. On annonce des auditions par dizaines, ça va chauffer! Une liste – encore incomplète – des personnes à interroger a été négociée entre différents groupes politiques, on y trouve (déjà) tout le gratin liégeois. "Tout le monde va y passer, même Pascal Vrebos", sourit un député wallon. Pascal Vrebos? "Il est bien placé pour nous raconter comment ça se passe chez Nethys, évidemment qu’il faudra l’entendre…" L’intervieweur du dimanche sur la chaîne privée était en effet conseiller spécial de Nethys pour les médias, une casquette qu’il a enlevée il y a une grosse semaine face à la tourmente que connaît le groupe liégeois actuellement.

Un timing désastreux évité sur Electrabel

Le timing était délicat. Alors que le gouvernement devait encore finaliser la prolongation de Doel 1 et 2, la maison-mère d’Electrabel, Engie, lançait un nouveau plan d’économies, dont il allait devoir fournir une part très significative des efforts, avec réduction d’effectifs à la clé. En novembre, une première réunion a eu lieu avec les syndicats européens. Philippe Van Troeye, le patron d’Engie Benelux, a alors informé la ministre de l’Énergie, Marie-Christine Marghem, et le Premier ministre, Charles Michel, d’un plan en préparation. Le chef du gouvernement s’est montré peu enthousiaste à l’idée d’une communication sur le sujet alors que le débat sur Doel 1 et 2 battait son plein. "Vous avez des chiffres? Non? Alors attendez!" a-t-il demandé à Electrabel. L’entreprise s’est exécutée: elle a poursuivi le dialogue avec les syndicats et affiné son plan. Et ce n’est que le 20 janvier, une fois la prolongation du nucléaire entérinée au Parlement, que le plan de suppression de 275 emplois est devenu public.

Marc fait le show à Couckeland

Jeudi dernier, par un froid de canard, Marc Coucke avait convié la presse pour faire le point sur ses investissements à Durbuy. Après un interminable powerpoint dans l’hôtel Jean de Bohême – une de ses nombreuses acquisitions –, cameramen et plumitifs se sont embarqués dans deux minibus vétustes pour une visite du futur Couckeland. Et là le boss du KV Ostende s’est lancé dans un de ces shows dont il a le secret. Intarissable, debout dans le véhicule cahotant, il fit l’article des points de vue, zones boisées et autre campings du coin. "Ceux qui ne parviennent pas à s’amuser à Durbuy c’est qu’ils ont un problème!" lâcha-t-il. À ceux qui s’étonnaient de voir des arbres abattus au bord de l’Ourthe, il répondit que ses projets pharaoniques n’y étaient pour rien mais que c’était la faute des… castors. "Pas les Castors de Braine, hein, ceux de Durbuy!" Pour rappel, Marc Coucke a investi dans la célèbre équipe de basket brainoise… Plus tard, il raconta par le menu comment il en était venu à rencontrer l’ex-chef étoilé Wout Bru avec lequel il vient de s’associer pour superviser l’horeca de La Petite Merveille. "C’était lors du show télévisé Master Chef en 2012. J’avais gagné alors que selon ma maman je ne savais pas cuire un œuf" raconte-t-il, hilare, avant de poursuivre: "Je n’ai pas 1% du talent de Wout, mais je vous assure que ma salade tomate mozzarella vaut la peine et puis, je suis aussi assez fort dans la confection de crumbles." On ne demande qu’à tester…

Laurette Onkelinx et Elio Di Rupo égratignés

Alors que les températures hivernales sont au plus bas, Laurette Onkelinx et Elio Di Rupo viennent d’être rhabillés pour l’hiver lors du procès intenté par les enfants de Didier Bellens contre Proximus. Lors des plaidoiries, il a beaucoup été question de petits et de gros sous, sachant que les héritiers de l’ex-homme fort de Belgacom réclament près de 11 millions d’euros à l’entreprise semi-publique. Le bâtonnier John Bigwood, l’un des conseils de Didier Bellens, dénonçant la traque médiatico-politique qui avait visé Didier Bellens, est revenu sur une déclaration faite par Laurette Onkelinx à la fin du mois d’octobre 2013 à l’occasion du "Grand Oral La Première-Le Soir". Interrogée sur ce qu’elle pensait alors du CEO de Belgacom, celle qui était alors vice-Première ministre avait déclaré: "Je pense que c’est un génie stratégique qui se double d’une personnalité qui a quelques difficultés: cette addiction à l’argent, c’est un problème de santé."

"Je ne pense pas que Laurette Onkelinx est médecin, elle n’est donc pas compétente pour émettre un diagnostic médical."L’avocat John Bigwood lors du procès bellens/proximus

"Je suis allé voir la définition d’addiction au petit Robert", a plaidé John Bigwood mardi dernier devant les juges du tribunal du travail, déclarant au passage que, souvent, Laurette Onkelinx s’exprimait trop. "L’addiction est une maladie. Je ne pense pas que Laurette Onkelinx est médecin, elle n’est donc pas compétente pour émettre un diagnostic médical. Il s’agit d’une insulte doublée d’une malhonnêteté comme on en voit rarement. En disant cela, elle a oublié de dire que l’enveloppe salariale de Didier Bellens avait été fixée par le gouvernement et oublier de le dire, c’est de la malhonnêteté intellectuelle", a plaidé John Bigwood.

Puis, vint le tour d’Elio Di Rupo, Premier ministre à l’époque des faits. "Je vois encore Monsieur Di Rupo, comme un catcheur, sortir du ring, bras levés, expliquant que le gouvernement avait réussi à se défaire de Didier Bellens sans que cela ne lui coûte rien", a plaidé l’ancien bâtonnier. Soit. Mais si Proximus devait être condamné à rembourser les 11 millions d’euros demandés, rappelons tout de même que l’État a toujours la moitié de l’entreprise entre ses mains…

Un mail controversé

Les procès sont souvent une occasion unique de replonger dans les archives d’un dossier et, au passage, de découvrir des pans méconnus de l’histoire. Le procès intenté par les enfants de Didier Bellens à Proximus n’a pas fait exception à cette règle. Des deux côtés de la barre, les parties ont brandi un mail envoyé en septembre 2011 par Theo Dilissen, ancien joueur de basket pro et président du conseil d’administration de Belgacom, à Didier Bellens. Les avocats de Didier Bellens l’ont employé pour démontrer le lien de subordination qui existait entre le patron de Belgacom et son conseil d’administration. Les avocats de Proximus l’ont brandi pour démontrer que Didier Bellens n’en faisait qu’à sa tête. Mais de quoi parle-t-on, pardi? De Concetta Fagard, l’ancienne conseillère du patron de Belgacom, devenue vice-présidente Public Affairs, cristallisant les tensions autour de sa personne. Madame Fagard, pointée du doigt pour harcèlement, sera licenciée avant d’être réintégrée quelques semaines plus tard. Un bras de fer avait alors eu lieu entre Didier Bellens et Theo Dilissen, également président du comité de nomination et de rémunération. C’est à cette occasion que l’ancien joueur de basket avait pris sa plume. "Cher Didier, j’ai eu un contact avec le ministre qui m’a informé que la presse l’a de nouveau alerté du fait que tu voulais réintégrer Concetta Fagard. Cette réintégration, que tu as annoncée en interne, est contraire à la décision que nous avions pris de discuter de cela en conseil la semaine prochaine. C’est également contraire à la décision du conseil de nomination et de rémunération qui t’a été communiquée par écrit expliquant que Concetta Fagard ne peut pas être réintégrée dans la société ou dans l’une de ses filiales. (…) Au nom de tous les collègues du comité, je te donne instruction de retirer cette communication interne. Tu n’es pas autorisé à réintégrer Concetta Fagard avant qu’une décision en ce sens n’ait été prise devant le conseil d’administration et que tu aies reçu l’autorisation de le faire". In fine, Theo Dilissen a gagné le bras de fer et la conseillère de Didier Bellens n’a pas été réintégrée…

Une note salée

Excusez-moi, pourrait-on avoir l’addition, s’il vous plaît? Ah oui, un procès en dédommagement, c’est comme au restaurant, il faut bien passer à l’analyse de la douloureuse, tôt ou tard. Et quand les héritiers de Didier Bellens font leurs comptes, la note est salée. Rupture du contrat avant son terme sur lit de pleurotes relevé à la truffe, comptez 3,2 millions d’euros. Bonus à long terme, cuvée 2012, et sa petite sauce, 545.000 euros. Pour le plat principal, le chef vous propose bonus à court et à long terme, cuvée 2013, accompagnés d’asperges du jardin, 965.000 euros. En dessert, nous vous proposons émietté de stock-options et son petit digestif (pour faire passer le tout), 4,6 millions. Bon appétit, si vous passez à table.

Lendemains de fête au Palais

Maître Milquet à peine nommée au cocktail des togés s’en est allée. Oui, oui, Maître Joëlle Milquet, ancienne ministre de l’Intérieur, a été aperçue récemment en train de déambuler parmi les 1.500 avocats venus aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire (MRAH) lever leur verre à la santé du nouveau bâtonnier des avocats de Bruxelles, Pierre Sculier. L’ex-ministre, visiblement détendue, s’est entretenue avec une série d’avocats dont Martine Bourmanne (avocate de l’État belge dans le procès des sociétés de liquidité), Alexis Ewbank (l’un des conseils de Delphine Boël dans le procès qui l’oppose au roi Albert II) ou encore avec Katia Gronowski. Mais pourquoi les MRAH et non le Palais de Justice? Pour des questions de sécurité, nous répond-on. Pas du tout, pensent savoir nos confrères du Vif, expliquant qu’un… étron humain a été trouvé devant le bureau du premier président de la Cour de cassation un lendemain de fête. En réalité, il y a un peu de tout cela… et nous avons enquêté sur la piste de l’étron pour faire la lumière sur les lendemains de fête de la Place Poelaert. Il apparaît que Jean-Pierre Buyle est le dernier bâtonnier à avoir pu organiser son drink d’intronisation au Palais de Justice. Après cela, le premier président de la Cour de cassation a estimé que les lieux ne permettaient pas une évacuation suffisamment rapide en cas d’incendie. 1.500 avocats à faire passer par la vétuste quadruple porte battante du Palais, il y a effectivement un risque, si l’on considère que le marbre est un matériau particulièrement inflammable. Ou pas. Bref. Michel Vlies, Stéphane Boonen et Pierre Sculier, les successeurs du bâtonnier Buyle, ont donc dû se replier vers d’autres lieux pour arroser leur intronisation. Aujourd’hui, il se dit que l’actuel premier président de la Cour de cassation, Jean de Codt, ne souhaite plus ouvrir le Palais aux événements festifs. Peut-être se souvient-il encore du passage à l’an 2000 fêté dans le Palais de Justice par la conférence du jeune barreau. Les avocats ont fêté le passage du millénaire en grande pompe, terminant par un pas de danse endiablé sur les tables, se souvient un avocat ayant participé aux agapes. Danse sur les tables, mais pas seulement. Que dire du moyen de contraception vieilli (lisez préservatif usagé) abandonné dans le couloir des magistrats de la Cour de cassation? Pas grand-chose, si ce n’est que la découverte a fait mauvais genre et que la conférence du jeune barreau n’a plus jamais été autorisée à confondre Palais de Justice et boîte de nuit. Sortez couverts, qu’ils disaient!