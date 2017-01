Faire payer les citoyens pour la pollution? Marghem lance le débat

Faut-il taxer l’essence et le mazout de chauffage pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la Belgique? La ministre de l’Énergie Marie-Christine Marghem s’empare de cette épineuse question et lance un débat national d’un an. En tout cas, l’administration a fait ses calculs: l’économie belge en sortirait gagnante.