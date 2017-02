L'Europe tape sur les doigts de Francken dans l'affaire du visa humanitaire

L'avocat général de la Cour de Justice européenne (CJUE) est en désaccord avec le raisonnement de Theo Francken dans le bras-de-fer qui oppose le secrétaire d'État fédéral à l'Asile et la Migration et une famille syrienne à qui il refuse de délivrer un visa humanitaire. La CJUE doit encore rendre son avis définitif et suit souvent celui de son avocat général.