Jovenel Moïse, le 58e président d'Haïti

Jovenel Moïse a prêté serment mardi en Haïti devant l'Assemblée nationale, devenant le 58e président haïtien après une crise électorale qui a paralysé la vie politique du pays pendant un an et demi. L'homme d'affaires de 48 ans entame son premier mandat politique en accédant aux plus hautes fonctions du pays le plus pauvre des Caraïbes.