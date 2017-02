L'Echo lance un crowdfunding pour restaurer la Statue de la Liberté

Pour L'Echo et De Tijd, la liberté est une valeur primordiale. C'est pourquoi nous lançons un crowdfunding pour nettoyer la Statue de la Liberté. Notre campagne s'appelle Make America Shine Again.

L'Echo et De Tijd lancent un crowdfunding pour nettoyer la Statue de la Liberté. Pourquoi? Parce que la liberté nous est chère et nous voudrions restaurer dans son état d'origine le plus grand symbole de liberté au monde.

Cette statue a été offerte aux USA par la France en 1885. Savez-vous qu'à l'époque, le crowdfunding avait joué un rôle? L'éditeur de journaux Joseph Pulitzer avait lancé un appel aux New-Yorkais afin qu'ils aident, par leurs dons, à dresser la statue sur son île emblématique.

Environ 125.000 New-Yorkais avaient participé au projet.

Aujourd'hui, la rénovation de la Statue de la Liberté coûterait 5.000.000 euros.

Les fonds récoltés grâce à notre campagne seront intégralement reversés à The Statue of Liberty - Ellis Island Foundation, qui est responsable de la conservation et de l'entretien d'Ellis Island.