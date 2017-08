Colruyt gâte ses actionnaires de référence au nom de la "stabilité"

Depuis des années, le distributeur basé à Hal chouchoute ses actionnaires de référence en leur versant des tantièmes en plus du dividende. Pour le dernier exercice, la société propose d’octroyer 2,9 millions d’euros à Korys (la famille Colruyt) et 0,9 million à Sofina. N’y a-t-il pas là un conflit d’intérêts potentiel entre les actionnaires "stables" et les autres? Pour Colruyt, la réponse est "non" et est confortée par l’examen des autorités de contrôle.