Curtius, le petit Liégeois qui brasse les ingrédients du succès

Depuis ses débuts en 2012, la microbrasserie liégeoise est bénéficiaire. Le fruit d’une stratégie prudente, qui implique un partage de la production entre installation propre et sous-traitance. N’empêche que la société se sent à l’étroit au cœur de la cité et qu’elle a investi dans un deuxième site à Bierset, où il y a de la place pour croître.