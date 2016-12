En 20 ans, Chimay a créé 340 emplois avec le fruit de ses bières et fromages

Chaque année, la Fondation Chimay-Wartoise réinvestit une partie de ses bénéfices dans des projets marchands et non-marchands. Depuis sa création fin 1996, plus de 16 millions d’euros ont été réinjectés dans l’économie locale. Ces soutiens financiers ont permis de créer indirectement 340 emplois. Ils s’ajoutent aux quelque 200 personnes occupées par les activités de la bière et du fromages.