Les Belges, toujours (plus) friands de McDo

Grâce à plusieurs innovations, McDonald's a réussi à séduire 2,5 millions de clients supplémentaires en 2016. La chaîne de fast-food compte par ailleurs ouvrir 4 nouveaux magasins.

Malgré une concurrence croissante dans le secteur du burger et de la restauration rapide, McDo continue de miser sur le marché belge. Selon la porte-parole Kristel Muls, McDonald’s Belgique est en croissance depuis 2007. Avec quatre restaurants rénovés et trois nouvelles ouvertures, le géant du fast-food a investi 12 millions d’euros en Belgique l’année dernière, créant 305 nouveaux postes de travail. Un investissement réparti, dans des proportions variables, entre McDo et ses 22 franchisés, gérants des 76 restaurants belges de la marque. Selon Kristel Muls, il n’y a pas chez McDonald’s Belgique de stratégie particulière pour éviter la perte de vitesse que connait le groupe aux Etats-Unis, d’après elle c’est une question qui ne se pose pas en Belgique, "si on reste toujours à l’écoute et au service du client, il n’y a pas de raison pour que la tendance s’inverse".

12 millions € McDo a investi 12 millions d’euros en Belgique en 2015.

Innovations

Une nouvelle ligne de burgers, "maestro", a été lancée en décembre 2015, s’ils sont plus chers que le classique Big Mac, ils sont aussi supposés plus en adéquation avec les goûts du consommateur belge.

La célèbre chaîne de fast-food est aussi très fière du lancement belge du "McDo 2.0" en 2016, système permettant au client de passer sa commande, personnalisable, sur des machines à écrans tactiles, avant qu’un employé ne vienne la lui apporter à sa table. Ce modèle a nécessité une adaptation importantes des équipes, puisque les burgers sont à présent préparés à la minute dans les 15 restaurants belges concernés. Il a fallu notamment transformer le travail en cuisine, là où il y avait auparavant deux lignes de production, une frite, une grill, chaque employé de cuisine doit à présent être capable de préparer tous les éléments d’une commande. Un système qui semble satisfaire employés et clients d’après Muhudin Aydin, responsable de l’implémentation de ce nouveau modèle, et une victoire pour McDonald’s Belgique, qui revendique 2,5 millions de clients supplémentaires en 2016, sur un total de 44,5 millions.

2,5 millions McDonald's Belgique compte 2,5 millions de clients supplémentaires en 2016.

Extension

Pour 2017, McDonald’s Belgique prévoit encore cinq rénovations et quatre ouvertures, soit un investissement de 15 millions d’euros, peut-être même davantage si plus de permis de construire lui sont accordés. Au niveau de l’emploi, la chaîne veut créer cette année "au moins 300 nouveaux postes de travail, en donnant toujours la priorité aux jeunes". Aujourd’hui 55% des employés de McDonald’s ont moins de 25 ans. Forte de son succès, la chaîne de fast-food considère "qu’il y a encore beaucoup de place pour McDo en Belgique", un marché belge et des perspectives de croissance qui semblent presque illimités aux yeux de la porte-parole Kristel Muls.