Avec Opel, PSA commencerait à changer d'échelle

Avec le rachat envisagé d'Opel, PSA franchirait d'un coup la barre des 4 millions de véhicules assemblés. Le groupe français optimiserait ses investissements sur 5 marques, et non plus 3. Sa dépendance à l'Europe s'en trouverait cependant accrue, sans oublier les difficultés sociales et politiques provoquées par un tel rapprochement.