Ces groupes chimiques susceptibles de fusionner

Selon la Deutsche Bank, la vague des fusions et acquisitions dans la secteur de la chimie n'est pas terminée. Voici les groupes qui pourraient être impliqués dans de telles opérations, d'après les analystes de la banque.

Les analystes de la Deutsche Bank sont d’avis que le filon des fusions et acquisitions dans le secteur de la chimie européenne n’est pas épuisé et que ces dernières vont se poursuivre à un rythme soutenu. Les chimies de spécialité seront les plus actives et la tendance des fusions transatlantiques entre égaux va perdurer. "Le bouclage de la fusion entre Dow Chemical et Dupont attendue au troisième trimestre pourrait constituer un catalyseur clair pour d’autres opérations " affirment-ils.

Voici les quatre raisons avancées pour soutenir ce scénario:

Une faible croissance des volumes. Des taux d’intérêt bas Une opportunité unique d’acquérir des actifs américains dans la mesure où des investisseurs activistes mettent la pression sur les managements aux USA pour créer davantage de valeur pour les actionnaires en cédant des activités. Des bilans solides malgré un endettement en hausse.

Dans les 12 à 18 mois, les analystes de la banque voient toujours de grands "deals " impliquant Croda, BASF, Symrise, Givaudan, JMAT, Yara et Lanxess.

Ils n’excluent, en outre, pas une nouvelle initiative de PPG en direction d'Akzo et pensent que Arkema, Covestro, DSM et Evonik pourraient rechercher des acquisitions ciblées.

En conclusion de son étude, la banque a relevé son avis sur trois valeurs : à l’achat sur Air Liquide et Umicore (lire par ailleurs) et à conserver sur Yara. Ses valeurs favorites sont Arkema, BASF, Lanxess, Linde, JMAT et Symrise.