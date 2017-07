Solvay va-t-il relever ses prévisions demain?

Solvay, qui a très bien démarré l'année, a-t-il poursuivi sur sa lancée au deuxième trimestre au point de relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année?

Lire plus

Au terme du premier trimestre de l’exercice en cours, Solvay avait agréablement surpris les investisseurs avec des chiffres-clés qui dépassaient les attentes des analystes. L’Ebitda ajusté avait, par exemple, bondi de 12% à 616 millions d’euros soit 36 millions de mieux que les estimations du marché.

La question que l’on peut donc se poser la veille de la publication des résultats du deuxième trimestre est la suivante: le groupe chimique va-t-il poursuivre sur sa lancée au point de pouvoir relever ses ambitions financières pour 2017? En mai dernier, Solvay avait déjà indiqué qu'il devrait atteindre ou dépasser ses perspectives pour 2017. Rappelons que celles-ci portent sur une croissance de l’Ebitda sous-jacent qualifiée de "mid-single digit" (environ 5%) et sur une génération de cash-flow libre supérieure à 800 millions d’euros.

Croissance annuelle de 7%

Wim Hoste de KBC Securities et le consensus des analystes intègrent déjà une croissance annuelle de l’Ebitda sous-jacent de 7%. L'analyste table sur une croissance identique (+7%) pour le deuxième trimestre à 639 millions d’euros. Pour les revenus, il vise une progression de 8,7% à 2,95 milliards d’euros. Wim Hoste conseille de conserver la valeur avec un objectif de cours de 120 euros qui correspond au cours actuel.

"Momentum positif"

Chez Degroof Petercam, Nathalie Debruyne estime que le "momentum positif va se poursuivre" et table sur un chiffre d’affaires trimestriel de 2,96 milliards (consensus de 2,92 milliards) et un Ebitda sous-jacent de 636 millions d’euros (635 millions pour le consensus).

122€ L’objectif de cours moyen pour l'action Solvay atteint 122 euros avec un maximum de 143 euros et un minimum de 100 euros.

L’analyste est davantage confiante dans la valeur que son confrère de KBC Securities. Elle a fixé un objectif de cours de 140 euros avec une recommandation à "accumuler". Elle avance trois arguments pour justifier cette recommandation :

La transformation du groupe est achevée lui offrant une solide croissance ces prochaines années grâce à son exposition accrue à la mobilité propre. Les importants plans d’investissement ont été réalisés entraînant la croissance de l’Ebitda sur ses marchés et une réduction de l’intensité du capex. Cela va booster la génération de cash et le rendement sur le capital investi (ROCE). Solvay se négocie toujours avec une décote de 10% par rapport à ses pairs, une décote qui devrait s’estomper avec la croissance des bénéfices et l’amélioration du ROCE.

Sur l’ensemble des analystes financiers qui suivent la valeur et qui sont répertoriés par Bloomberg, neuf recommandent de l’acheter, dix de la conserver et quatre de la vendre. L’objectif de cours moyen atteint 122 euros avec un maximum de 143 euros et un minimum de 100 euros.