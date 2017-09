"Faire croire que la facture d'électricité peut encore baisser, c'est faux"

Le 31 mars dernier, Eneco surprenait tout son monde en annonçant le rachat des activités belges d’Eni. Le petit (280.000 clients chez Eneco) avalait le grand (870.000 clients chez Eni). Une opération réalisée de main de maître par Christophe Degrez, CEO d’Eneco Belgique, fier d’annoncer la création d’un nouvel ensemble capable de challenger les deux grands (Engie Electrabel et EDF Luminus) avec une stratégie durable. Six mois plus tard, Eneco et son patron ont digéré (ou presque) cette méga opération. Et partent à l’attaque.